StraBologna con il Bomber Orsi: "Un fascino unico E una festa per la città"

di Alessandro Gallo

Trentadue anni, l’entusiasmo intatto di quando ha cominciato a regalare soddisfazioni all’Italia del nuoto. Marco Orsi, punto di forza delle Fiamme Oro e del Centro Nuoto Uisp, domenica sarà in Piazza Maggiore, testimonial d’eccezione di StraBologna.

Marco, dove si trova ora?

"Sono a Torino. Sono emigrato per il nuoto. C’è un palazzetto per il nuoto che vale un centro federale, con tanto di vetrate. E mi alleno con i migliori. Tra i quali Miressi. Avevo bisogno di cambiare un po’ l’aria, per rimettermi in discussione. Anche se per il Cn Uisp resto la chioccia".

E domenica?

"Chiaro che torno prima nella mia città. C’è la StraBologna. E chi se la vuole perdere? Piuttosto, viste le condizioni meteo di questi giorni, conto di mettere in valigia un po’ di sole. Mi sa che a Bologna ne avete davvero bisogno".

Cos’è StraBologna per lei?

"Una festa. La festa per lo sport di Bologna. Il modo per vivere e prendersi la città. Correre per le strade di Bologna. Se mi passate il termine, una figata pazzesca".

Lei c’è, ma non correrà.

"Vero, come al solito. Sono ancora uno sportivo professionista. Ma quando smetto la faccio tutta: promesso. Voglio potermi godere la mia città, osservando gli scorci più suggestivi, senza traffico".

Magari la farebbe più volentieri a nuoto.

"Viste le piogge, senza voler mancare di rispetto a chi ha avuto tanti danni e li sta ancora avendo, forse sì".

StraBologna è…

"Se posso vado di slogan".

Vada.

"Uisp chiama, Bologna risponde".

In che senso?

"Beh, anche se si è corso lo scorso anno, non ci siamo ancora lasciati alle spalle del tutto il Covid. Le mascherine, il distanziamento sociale, ci hanno tolto molto. L’Uisp ci regala un motivo per tornare tutti insieme. Anzi, voglio fare i complimenti a Nicola Fornasari e al suo staff che tutti gli anni si inventano qualcosa di nuovo e divertente per portare tanta gente in Piazza Maggiore".

Dalla StraBologna al Bologna Fc 1909, il passo può annche essere breve.

"Bellissime partite e tante emozioni, alternate con qualche frenata. Peccato".

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?

"Mezzo pieno, chiaro. Orsolini, Skorupski sono ragazzi di ottimo livello".

E se diciamo la parola Europa?

"Silenzio. Sussurriamolo a bassa voce. Credo che ci siano le premesse per fare davvero bene nella prossima stagione. Piuttosto voglio fare i complimenti a Thiago Motta. Pensavo che non avrebbe potuto prendere il posto di Sinisa. E invece c’è riuscito, facendo pure bene. Sì, Thiago mi piace".

E la Virtus?

"L’aspetto in finale scudetto. In Eurolega meritava qualcosa di più".

Chi le piace?

"Tanti".

Sveliamo i suoi favoriti.

"Beh, Teodosic è un genio. Vede cose che noi umani… Ci fa alzare dalla poltrona perché i suoi passaggi sono come vere opere d’arte".

Poi?

"Shengelia è una certezza. Belinelli mi sta sorprendendo ancora. Cordinier sta facendo capire perché senza di lui manca qualcosa. E Weems mi è sempre piaciuto. Però…".

Però?

"C’è spazio per una critica costruttiva?".

Certo che c’è.

"Beh, allora vorrei vedere Mannion più scattante. Comunque il presidente Zanetti ha allestito una bella squadra".

Ma il Bomber cosa farà da grande?

"Intanto se mi guardo le spalle vedo 35 medaglie internazionali e 40 titoli italiani. Poi, però, ho ancora voglia di divertirmi in acqua. Anche se gli anni passano e i rivali sono sempre più forti".

Le fughe che ogni tanto si concede verso il nuoto pinnato?

"Continueranno. Ci sono gli Europei a luglio, vorrei qualificarmi".

Se le diciamo Parigi 2024?

"Rispondo che nulla è impossibile. Ma sono il primo a sapere che è durissima. Ho due Olimpiadi alle spalle, farne una terza sarebbe straordinario. Adesso un vantaggio, però, ce l’ho".

Quale?

"Mi sto godendo il momento. Prima c’era una gara dietro l’altro, un nuovo obiettivo da inseguire. Penso a Parigi, senza farmi illusioni, ma godo questo momento. So che posso aiutare le giovani generazioni Uisp a crescere. E questo è il mio obiettivo".

Dica la verità.

"Come sempre".

A Torino l’hanno convinta?

"Non capisco".

Niente più tortellini, ma agnolotti e bagna cauda. Giusto?

"Non scherziamo. Torno a Bologna anche per quello. Devo fare il pieno. Nonna Rosa, Bertozzi e il Posto. Senza dimenticare quelli che mi prepara mia mamma Mara".

Sicuro?

"A Torino sono bravissimi a fare auto. Hanno mille cose. Ma per la cucina preferisco la mia Bologna. Lasciamo credere loro che gli agnolotti sono più buoni. Ma io tengo i tortellini. Ho anche un ciondolo, che porto al collo, a forma di tortellino. E’ il mio portafortuna".