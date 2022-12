StraBologna formato solidarietà Le maglie della corsa in Kenya

di Alessandro Gallo

In attesa di riprendersi la scena – in primavera e in Piazza Maggiore – la StraBologna scopre la sua dimensione… da trasferta. Proprio così, nel periodo festivo, la classica che l’Uisp porta avanti dall’ormai lontano 1980, si trasforma in un evento benefico e solidale e sbarca in qualche modo in Kenya.

Prima di tutto le nuove date di StraBologna in programma il 21 maggio. L’apertura delle iscrizioni online è prevista per il 16 gennaio, la presentazione ufficiale della nuova t-shirt – con un testimonial d’eccezione, il Bomber Marco Orsi – quindici giorni più tardi. Giocare d’anticipo per l’iscrizione è un aspetto da non sottovalutare, perché chi darà fiducia agli organizzatori dell’Uisp entro il 30 gennaio pagherà 8 euro (5 i bambini). Poi il costo di iscrizione crescerà, prima 10 poi 12 euro. Fino ai 15 previsti per chi confermerà la sua partecipazione alla non competitiva più amata delle Due Torri dopo il 15 marzo.

L’Uisp ha donato alcune centinaia di magliette dell’ultima edizione di StraBologna a "La Nostra Africa Onlus", un’associazione di volontariato delle Due Torri che, dal 2008, realizza progetti a sostegno della popolazione Maasai in Kenya. Insieme con questi progetti ci sono anche campi di volontariato internazionale, ovvero momenti particolari in totale condivisione tra i volontari e il popolo Maasai, accomunati dal desiderio e dall’idea di costruire un progetto comune.

Così, prima di Natale, alcuni volontari, provenienti da tutta Italia, sono partiti alla volta del Kenya, con le magliette di StraBologna.

Nell’arco di due settimane, i volontari avranno la possibilità di inserirsi all’interno della comunità Maasai di Iloshon per organizzare così attività formative, ludiche e costruttive in ambito sociale.

E al momento dell’arrivo i volontari de “La Nostra Africa Onlus” si sono attivati per distribuire le magliette tanto ai bambini quanto agli adulti, in tempo per portare un po’ di spirito natalizio e regalare un sorriso a coloro che vivono all’interno della comunità locale.

Ma il mondo Uisp non si vuole fermare al Natale 2022: l’intenzione degli organizzatori di StraBologna – in attesa di riportare sul Crescentone migliaia e migliaia di runner festanti – è quella di ripetere questa esperienza di solidarietà e generosità. Da gennaio si ricomincerà poi a parlare di questa classica che, nelle ultime edizioni pre-Covid, era stata capace di far correre, per una mattina, quasi venticinquemila persone.