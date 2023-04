StraBologna per tutti, è il momento di ’Caos’

di Giorgia De Cupertinis

Cuore, sport e passione corrono allo stesso ritmo alla StraBologna, la camminata ludico motoria non competitiva in programma domenica 21 maggio e organizzata da Uisp Bologna.

In attesa del via, c’è già chi si prepara e si allena per prendere parte all’evento. E chi, pronto a scendere in campo, condivide esperienze ed emozioni. Proprio come gli atleti di Caos, un’associazione sportiva dilettantistica di Granarolo, rivolta a persone con disabilità intellettiva e non, che ha come obiettivo la "promozione e l’integrazione delle persone con abilità diverse nella società in cui vivono attraverso lo sport".

Sport che si presenta quale ‘fil rouge’ di anime, cuori e vite diverse, ma tutte unite dalla voglia di scendere in pista con grande determinazione, investendo "le proprie forze".

Dopo numerose esperienze sportive, quest’anno "sarà la prima volta che parteciperemo alla StraBologna. E siamo entusiasti – conferma la presidente di Caos, Laura Verderame –. Il riscontro da parte dei nostri ragazzi è stato fin da subito positivo. Così come quello delle loro famiglie, indispensabili in questo percorso, che si sono dimostrate anche loro molto propositive".

Sarà un gioco di squadra, in tutto e per tutto. "Partiremo insieme da Granarolo con un unico pullman e rientreremo, allo stesso modo, tutti insieme. All’evento di maggio saremo una quindicina di atleti, che di loro spontanea volontà hanno voluto cogliere quest’occasione – prosegue Verderame –. Sono certa che sarà una domenica entusiasmante, un’emozione da condividere".

Ma non solo. È e sarà lo sport "ad adattarsi a loro, non viceversa. Ognuno potrà dimostrare al massimo le proprie capacità, ricordandosi sempre che l’obiettivo primario non è il risultato, bensì la persona. Gli eventi sportivi sono una grande occasione di crescita – conclude –. Alla StraBologna verranno anche le famiglie degli atleti, per passare la giornata insieme, all’insegna della condivisione. Abbiamo deciso che faremo la 3 chilometri e, con i nostri tempi, affronteremo questa camminata ludico motoria. Fare un evento di questo tipo in una città come Bologna è per noi una grande occasione, che abbiamo subito colto: vogliamo scendere in strada e far vedere il nostro entusiasmo".

La StraBologna – arrivata alla quarantaduesima edizione – si conferma la festa della città: per iscriversi alla manifestazione basterà andare sul sito (www.strabologna.it) o nei punti iscrizione presenti a Bologna e provincia o, altrimenti, in Piazza Maggiore negli stand Uisp nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio. Sarà inoltre possibile partecipare anche con gruppo di almeno 20 partecipanti iscrivendosi online o nella sede Uisp di via dell’Industria 20.