StraBologna, tutti per Mauro "Aiutiamolo a correre in sicurezza"

di Giorgia De Cupertinis

"Io, che non posso camminare, grazie a queste persone posso correre". In poche parole è riassunta l’immensa gratitudine di Mauro Giusti, classe 1971 e affetto da tetraparesi spastica. Una forma di paralisi che dalla nascita lo costringe su una sedia a rotelle, ma che al contrario delle funzioni motorie, non ha pregiudicato la grande di forza volontà. Il 21 maggio Mauro scenderà in pista per partecipare alla StraBologna, la corsa non competitiva organizzata da Uisp. E lo farà grazie al sostegno di chi vorrà prendere parte a questa avventura. Per l’occasione, l’amico Fulvio Favaron e i ‘Mauro’s boys’ hanno così creato, insieme all’associazione ‘100 del Dono’, una raccolta fondi per acquistare una "carrozzina da corsa, sicura e performante" che, spinta dagli amici, gli consentirà di partecipare alla kermesse cittadina: chi vorrà dare il proprio contributo, potrà così fare una donazione sulla pagina di ‘Rete del Dono’ (https:www.retedeldono.ititprogetti100-del-donocorri-la-strabologna-con-mauro).

"Ho conosciuto Mauro circa quindici anni fa – dice Fulvio –: lui non può muoversi né controllare il suo corpo, ma ha tutte le capacità intellettive intatte. Comunica con lo sguardo: attraverso gli occhi indica le lettere su una lavagna".

Mano a mano che l’amicizia tra i due si è sempre più intensificata, anche lo sport ha iniziato a rappresentare un importante elemento di unione. "Tutto è nato quando ho visto il video di un padre che spingeva la sedia a rotelle del figlio durante una competizione di triathlon. Sono uno sportivo da sempre e ho pensato così di portare a correre Mauro allo stesso modo: gli abbiamo fatto questa proposta e abbiamo poi ordinato una carrozzina dal Canada. Abbiamo cominciato con le prime gare e percorsi e, inoltre, preso parte alla StraBologna più di una volta. Quest’anno torneremo".

Ancora una volta, sport e solidarietà si legano indissolubilmente. Per far trionfare la passione e la determinazione su ogni cosa.

"Abbiamo contattato un meccanico specializzato in carrozzine per portare a correre ragazzi con disabilità, in modo tale da ottenere una sedia a rotelle più sicura – prosegue Favaron –. Una volta coperte le spese grazie alla raccolta fondi, tutto quello che raccoglieremo in più sarà devoluto alla famiglia di Mauro e utilizzato principalmente per il suo soggiorno al villaggio senza barriere di Tolè, un centro ad hoc dove potrà trascorrere l’estate. Non solo: la campagna rimarrà aperta anche un mese dopo la StraBologna, per consentire a chi fosse interessato di contribuire anche dopo l’evento".

Ma se lo sport è anche condivisione, l’evento in programma a maggio sarà l’occasione anche per partecipare alla camminata con Mauro.

"È il suo ritorno alle corse post-Covid. E ci ha chiesto proprio lui di aggregare più persone possibili: più siamo, più il suo messaggio sarà diffuso. La sua volontà è quella di stimolare tanti altri ragazzi disabili a prendere parte a queste iniziative".