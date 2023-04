StraBologna, undicimila runner da record

di Alessandro Gallo

Undicimila iscritti. Le proiezioni, anche le meno ottimistiche, dicono che la prossima edizione di StraBologna, in programma il 21 maggio, vedrà al via almeno ventimila bolognesi che avranno la possibilità di scegliere tre percorsi differenti.

Undicimila pronti a invadere le strade del centro con questa ripartizione: 3.500 che si sono affiliati grazie all’online, 4mila provenienti da StraBologna scuole e 3.500 invece che hanno scelto alcuni dei 70 luoghi (tra questi le piscine Sogese, la sede provinciale dell’Uisp, le Librerie Coop e le Farmacie Lloyds) per tesserarsi.

Il 21 maggio il via sarà dato alle 10,30, mentre il venerdì precedente sarà inaugurato il Villaggio StraBologna nel quale ci saranno gli stand espositivi e ci sarà la possibilità di iscricersi.

La quota di iscrizione è fissato a 18 euro, mentre gruppi e team potranno farlo risparmiando tre euro (iscrizione a 15). La categoria team è la novità di questa edizione: i gruppi avranno una classifica (numerica apposita) e così anche i team che sono espressione di alcuni gruppi aziendali.

La quota di 18 euro, oltre alla t-shirt e a una serie di voucher e buoni sconto, darà diritto, con il pettorale, di girare gratuitamente (domenica 21 maggio) sui mezzi Tper fino alle 14. E, dopo le 14, di accedere, sempre gratuitamente, alle piscine Sogese.

Il 21 maggio, in Piazza Maggiore, anche se non correrà, ci sarà sempre il testimonial d’eccellenza del mondo Uisp, ovvero il nuotatore Marco Orsi che negli ultimi tempi ha dato spettacolo anche nel pinnato.

Tra gli eventi della StraBologna, anche il Grand Prix Emil Banca che vedrà al via i 120 bambini più veloci che si sono messi in evidenza nelle quattro giornate che, in precedenza, proprio gli organizzatori, hanno dedicato al mondo delle scuole.

Piace, e pure parecchio, la t-shirt che gli organizzatori – ci sono già le bozze per l’edizione 2024, che per il momento vengono tenute rigorosamente segrete – hanno dedicato alla kermesse. Il colore rosso con i bordi blu ricorda in qualche modo la maglia del Bologna Fc e, proprio per questo motivo, sta diventando un must non solo per i runner, ma anche per gli appassionati di magliette.

Adesso gli organizzatori hanno un mese di tempo per abbattere, ancora una volta, il muro dei ventimila. L’edizione del 2022 è stata quella della ripartenza, dopo le due stagioni annullate causa Covid e, con un pizzico di fortuna – servirebbe una bella giornata di sole proprio il 21 maggio – si potrebbe superare anche il tetto dei 22mila runner.

Ma StraBologna è così legata e radicata in città, che i record, grazie anche al lavoro portato avanti da Uisp, sono destinati a cadere, uno dopo l’altro.