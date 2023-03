Straser, Nicoli e Asta: Francesco Francia d’oro

La Francesco Francia fa il pieno ad Ancona, dove si svolgono i campionati italiani paralimpici indoor di atletica. Arrivano per i bolognesi cinque titoli, un argento e addirittura un nuovo primato nazionale. Nella categoria F 53-54-56 doppio titolo per Alessandro Straser, campione italiano sia nel lancio del disco sia nel lancio del giavellotto con le misure di 19,94 e 17,69 metri.

Nei 400 metri T13 vittoria e nuovo record italiano indoor per Francesco Nicoli con 54”91.

Nella categoria T20 titolo negli 800 e argento nei 1500 per Orazio Maria Asta (2’17”20 e 4’38”63). Infine nei 60 T64 ennesimo titolo per Maxcel Amo Manu (in doppio tesseramento con le Fiamme Azzurre) che si impone in 6’’98.