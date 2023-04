Strepitoso Corticella. Mezzolara punto d’oro

di Nicola Baldini

E’ un Corticella da impazzire. Grazie a una prestazione praticamente perfetta, il team di uno strepitoso Alessandro Miramari ha infatti battuto 2-1 la capolista Pistoiese, corazzata che, prima di questo ko in terra bolognese, era stata capace di inanellare l’eccezionale score di otto vittorie consecutive. Per i biancazzurri, che attualmente si trovano a due sole lunghezze di distanza dalla zona playoff, si tratta dell’ennesima vittima illustre di questa sin qui indimenticabile stagione. Partiti per salvarsi, i neo-promossi della presidentessa Roberta Bonfiglioli sono infatti già stati capaci di battere realtà del calibro di Forlì e Ravenna (sgambettate sia all’andata che al ritorno), Fanfulla, Lentigione, Carpi, Prato e ora anche Pistoiese. Già al 18’ i padroni di casa si rendono pericolosi con una conclusione di Farinelli di poco alta. Una manciata di giri di orologio più tardi, sul fronte opposto, Bruzzi si fa trovare pronto nel neutralizzare una pregevole rovesciata di Florentine. Al 35’ il Corticella trova il gol del vantaggio: su un calcio d’angolo battuto dallo specialista Menarini, Mambelli sceglie bene il tempo e, di testa, batte Valentini. A inizio ripresa, gli arancioni toscani costruiscono una colossale palla-gol per il pareggio: Martin si presenta a tu per tu con Bruzzi, ma gli calcia addosso. Metabolizzato lo spavento, la band di Miramari ricomincia a macinare gioco e, al 22’, il neo-entrato Larhrib centra in pieno l’incrocio dei pali con una gran conclusione dal limite. I biancazzurri continuano a premere e, al 34’, trovano il raddoppio: Larhrib imbecca perfettamente Farinelli che, tutto solo davanti al portiere, lo fredda con un rasoterra. Consapevole del concreto rischio di perdere la tanto sudata vetta della classifica (la Giana Erminio giocherà oggi col Crema con la ghiotta chance di riportarsi davanti), la Pistoiese si getta generosamente in avanti e, nel secondo minuto di recupero, trova l’inutile gol del 2-1.