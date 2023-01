Striscione anti-Messina Interviene la Procura

di Massimo Selleri

La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che la Procura federale ha aperto un fascicolo per appurare le responsabilità in ordine all’esposizione durante la gara di lunedì sera tra Virtus e Milano, di uno striscione recante la frase "Iliade libro 22", riferimento esplicito alla "morte di Ettore" contenuta nel ventiduesimo capitolo dell’Iliade e che ovviamente si riferisce a Ettore Messina, allenatore dell’Olimpia.

La Virtus non ha voluto commentare questa iniziativa dell’organo inquirente della Fip, ma ricorda che, almeno a Bologna dove le regole giustamente si rispettano, tutti gli striscioni per poter entrare in un impianto sportivo sono preventivamente controllati dai funzionari della Questura e che avrebbe fatto meglio a chiedere agli uffici di Piazza Galileo Galilei, a meno che tra le intenzioni della magistratura federale non vi sia quello di mettere sotto la lente di ingrandimento anche l’operato delle forze dell’ordine.

Fatta questa premessa il contenuto dello striscione è di cattivo gusto, ma non è così chiaro che si riferisca alla morte di Ettore o che sia offensivo. La scritta "Iliade libro 22" appare sotto la frase "Nessuna pace tra lupo e agnello" che è una citazione dello stesso libro, ma che riguarda la risposta che Achille, nella traduzione di Vincenzo Monti, fornisce alla proposta di Ettore di stringere un patto: chi dei due vivrà dopo il duello consegnerà il cadavere dello sconfitto al padre del rivale.

Un modo per dire che l’odio è eterno e va oltre la morte e questa, per quanto non condivisibile, è la risposta che il gruppo di tifosi bianconeri Vecchio Stile, a cui Messina non stava particolarmente simpatico neppure quando vinceva l’Eurolega con la Virtus, ha voluto fornire al clima ostile che si è creato nei suoi confronti.

Di sicuro tutto questo non aiuta a risolvere la situazione che pare destinata a essersi infilata in un vicolo cieco. Se alla fine la Segafredo verrà penalizzata, anche solo con una deplorazione, rafforzerà la sensazione di essere vista come un pugno in un occhio da alcune componenti del movimento, se non si farà nulla a tutti sarà permesso introdurre dimensioni come quella dell’odio e del disprezzo che nulla hanno a che vedere con lo sport.

Vedremo quali saranno gli effetti di questa nuova pagina di una storia orrenda.