Striscioni, cori e lacrime per Sasha "Bologna sarà sempre casa tua"

Emozione Danilovic, torna Sasha e la Segafredo Arena si infiamma per lui. Un’ovazione di tutto il palazzetto ha accolto l’ingresso in campo del serbo, ospite per la prima volta della Segafredo Arena. Accompagnato in campo dal ceo bianconero Luca Baraldi e dal presidente Massimo Zanetti, oltre all’applauso di tutto il palazzo la curva virtussina lo ha accolto in campo con due striscioni "Io può. Sasha, Bologna sarà sempre casa tua" e "Alla fine vince sempre la Virtus" a conferma del grande amore che il popolo bianconero ha nei confronti di Danilovic.

Il prepartita è stato tutto per il numero 5, tanto che il riscaldamento delle squadra è passato quasi in sordina visto che occhi e telecamere erano tutti per lui.

Prima della palla a due Danilovic è stato premiato da Zanetti con la maglia della Virtus. Il serbo di solito restio alle manifestazioni in pubblico è apparso piacevolmente colpito, quasi commosso, dal calore e dalla celebrazione ricevuta concedendosi ai tanti tifosi che hanno chiesto selfie e autografi.

Poi il via alla sfida con Virtus e Partizan che non si sono risparmiate con Danilovic che ha seguito il confronto a fianco di Baraldi, Ronci e Zanetti. "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e lo è stata – conferma Sergio Scariolo – sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi, abbiamo fatto il possibile giocando alla pari con una squadra molto fisica. Peccato per i tanti palloni persi, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi". Nel bollettino medico per Ojeleye, uscito anzitempo si parla di sospetta lesione nella zona addominale.

Filippo Mazzoni