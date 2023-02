Stroll si fa male in bici e dovrà saltare i test con la Aston Martin

I test di Formula 1 in vista della nuova stagione che partirà il 3 marzo con le prove libere del gp del Bahrain perdono il primo pezzo. L’Aston Martin ha infatti annunciato che Lance Stroll salterà i test di questa settimana al Bahrain International Circuit. Stroll è rimasto "coinvolto in un piccolo incidente con la bicicletta in Spagna, e ha riportato ferite che lo porteranno a saltare i test in Bahrain. Lance si aspetta comunque una rapida guarigione", ha annunciato l’Aston Martin. Al suo posto potrebbe toccare al campione in carica della Formula 2, Felipe Drugovich.