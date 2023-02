Studenti e San Valentino, la promo con il Monza

Un Dall’Ara pieno in teoria può rappresentare una spinta in più: obiettivo possibile se si torna a giocare di domenica alle 15. Succederà domenica 12 febbraio, quando per l’appunto alle 15 è in programma Bologna-Monza. Per l’occasione il club rossoblù ha varato una doppia promozione, riservata a studenti universitari e coppie a tiro della festa di San Valentino. Gli studenti dell’Alma Mater di Bologna potranno acquistare un tagliando di distinti al prezzo di 10 euro. In più ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per la persona del cuore in tutti i settori del Dall’Ara a prezzi scontati.