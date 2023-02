Studia da allenatore, è stato vice a Brescia

Ex difensore, Daniele Gastaldello studia ora da allenatore. Classe 1983, nel settembre scorso è stato ammesso al corso Uefa Pro, che rappresenta il massimo livello di formazione. Chiusa l’avventura in rossoblù Gastaldello ha giocato nel Brescia tra il 2017 e il 2020 diventando poi collaboratore di Delneri e Diego Lopez. Nel 2021 è entrato nello staff della nazionale Under 21 di Nicolato, ma nel 2022 è tornato in panchina a Brescia come vice di Clotet, fino all’esonero di inizio febbraio. In carriera, oltre alle maglie di Bologna e Samp, ha vestito le casacche di Crotone, Siena e Brescia. Debuttò con l’Italia di Prandelli il 29 marzo 2011.