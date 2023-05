Su Dominguez ora c’è anche la corte del Siviglia

Notizia dalla Spagna: oltre alla Fiorentina, anche il Siviglia starebbe tentando Nicolas Dominguez in vista dell’estate e della prossima stagione: le difficoltà a strappare il rinnovo a 1,5 milioni da parte dei rossoblù sarebbe dovuta in parte anche dall’interesse degli spagnoli, che attendono l’esito dell’Europa League per capire se riuscirà a strappare il pass per la prossima Champions, con conseguente pioggia di milioni.

A dare sostegno alle indiscrezioni, un dato: Monchi, ex diesse della Roma, conosce bene il calcio italiano, la dirigenza rossoblù e soprattutto Pablo Sabbag, agente di Dominguez. Il Siviglia annovera nel proprio roster, infatti, altri tre argentini: l’attaccante Lucas Ocampos, il terzino destro Gonzalo Montiel, trattato due anni fa dai rossoblù, e il fantasista ex Roma Erik Lamela. Che abbia rapporti privilegiati con Sabbag è evidente, che possa voler aggiungere una nuova pedina una probabilità che a Bologna marcano con attenzione. Perchè Thiago non ha fatto mistero di voler ripartire da Dominguez, ritenuto leader ed eletto capitano dal tecnico nelle ultime settimane. Il Siviglia, tra l’altro, cercò pure Orsolini nel gennaio di un anno fa, vedendosi respingere al mittente una richiesta di prestito con diritto di riscatto non garantito da 8 milioni.

Le quotazioni di Orso sono in ascesa, dopo la prima stagione in doppia cifra e dopo essere stato accostato a Lazio, Napoli, Roma e Milan, tornano rumors che vogliono anche la Fiorentina di Italiano potenzialmente interessata e che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Riccardo Sottil (23). Ma per capire le reali evoluzioni di mercato bisognerà attendere ancora qualche settimana: tempo che Sartori e Di Vaio sfrutteranno per continuare a lavorare ai fianchi tanto Orsolini quanto Dominguez, nella speranza di arrivare a quel rinnovo di contratto che pare in bilico, non essendo ancora arrivato dopo più di un anno di trattativa. Il Bologna offre 1,5 milioni netti a stagione a entrambi, che ne avrebbero voluti 2. I due attendono nuove offerte e hanno promesso al Bologna che non partiranno a zero, con il club che in caso di mancato rinnovo intende valutare offerte intorno ai 20 milioni ciascuno. Il momento della verità si avvicina. Motta vorrebbe ripartire da entrambi, il Bologna pure. Ma se le intenzioni dei calciatori saranno diverse, il Bologna metterà in cassa un tesoretto utile per comprare: a quel punto sarà rivoluzione.

Marcello Giordano