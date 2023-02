Subito successo per ’We are One’ I ricavi della serie devoluti alla ricerca

Grande successo di contatti, e intense emozioni, nel primo giorno di "We Are One. La serie" su Dazn. Da ieri, il giorno in cui Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni se a dicembre non lo avesse stroncato la leucemia, la piattaforma televisiva ospita il docufilm in cinque puntate che ripercorre la storia della stagione rossoblù 2021-22, intrecciata al destino tragico del suo allenatore. La serie è stata interamente realizzata e prodotta dal Bologna. Tutti i ricavi della produzione, a cominciare dai contributi dei partner commerciali ’Selenella’ e ’Facile Ristrutturare’, saranno devoluti all’Istituto di ricerca di immunobiologia dei trapianti e delle terapie cellulari dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna. Inoltre, attraverso un Iban dedicato, sarà possibile per chiunque fare donazioni a beneficio della struttura. Le cinque puntate della serie, della durata di una mezzora ciascuna, sono il collage dei ‘backstage’ girati nei nove mesi della stagione agonistica.

Ieri Orsolini ha dedicato un post (foto) su Instagram proprio a Mihajlovic, riproducendo la foto del biglietto, vergato da Sinisa, che accompagnava il libro che il tecnico gli regalò tre anni fa a Natale. Con un messaggio toccante: "Ovunque tu sia, auguri".