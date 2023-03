Sugar, la tripla più bella "Bologna resta casa mia"

di Alessandro Gallo

Camicia blu scura, scarpe pitonate e il sorriso di sempre. Il volto di Micheal Ray Sugar Richardson si illumina e illumina.

"Bologna è sempre casa mia", dice giocando d’anticipo. Passano gli anni, ma Sugar rimane uno spettacolo. Arriva alla Segafredo Arena e tutti gli chiedono un selfie e un abbraccio. E lui? ’One man show’. Il primo ad avvicinarsi è un bambino che non l’ha mai visto giocare, ma che capisce l’importanza di Sugar.

"Possiamo fare una foto?", abbozzza il pargolo. Micheal fa la faccia cattiva e dice "No".

Poi esplode in una risata, abbraccia il bambino e si presta nelle pose più diverse. Arriva Renato Villalta e lui, Sugar, che fa?

"Renato, Renato", urla. Villalta si gira e Sugar, sempre rapido nei movimenti, gli fa il gesto dell’ombrello. Si scrutano i due, poi si abbracciano. Verrebbe da dire che in una sola notte Sugar metta insieme più abbracci che triple (e sono state davvero tante) in carriera. Chiacchiera con Daniele Fornaciari, l’ex segretario della Lega, Massimo Zanetti ed Enzo Contini. Parla e ride con Ciccio Cantergiani, un protagonista delle ’minors’ di casa nostra con il quale diede vita a un ’uno contro uno’ diventato un celebre racconto di un libro di Lorenzo Sani.

Sì, ci vorrebbe un volume solo per riassumere la serata di un Richardson giunto a Bologna per raccontare al giovane regista Davide Spina la sua esperienza al Playground. Sarà un docu-film in uscita in estate: Sugar sarà il pezzo forte di questa storia che, dai Giardini Margherita, ha fatto il giro del mondo.

"Il Real Madrid? Certo che mi ricordo – sottolinea –. Li battemmo a Firenze e vincemmo la Coppa delle Coppe. Brunamonti si fece male. E mi toccò giocare anche per lui. Alla fine realizzai 35 punti" Inutile spiegare a Sugar che tutti gli almanacchi che ricordano quel 13 marzo 1990 (a Firenze finì 79-74) riportano un Richardson da 29 punti.

"No, no. Erano 35. Io c’ero. Mi ricorderò quello che ho fatto".

Una volta dentro il catino della Segafredo Arena, lo accoglie uno striscione "Sugar Ray segna per noi".

Lui gigioneggia, mette al collo una sciarpa bianconera, poi un’altra. E dirige il vecchio coro.

Bologna non l’ha proprio dimenticato. Resterà in città fino a martedì e stasera, sarà al Diana, per cenare con i vecchi amici.

"Vivo nello stato di Oklahoma – aggiunge –. Attualmente non faccio nulla".

A garantirgli il presente e il futuro una pensione che si aggira sui 10mila dollari al mese. Ma quello che più gli piace è l’affetto della sua Bologna. "Questa è la mia città. Questi sono i miei tifosi". Meglio di una tripla, in pieno stile Sugar.