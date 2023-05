Suggestione Muriel E’ un pupillo di Sartori ma i paletti sono tanti

Da Bergamo e dall’ambiente mercato arriva una notizia, per ora catalogabile a suggestione: Luis Muriel (32 anni) in orbita Bologna. E’ una suggestione che si lega a doppio filo al futuro di Arnautovic. Ingaggi pesanti per entrambi: Marko guadagna 3 milioni netti, che nella scorsa stagione e in quella attuale è stato contenuto attorno alla cifra di 4 milioni lordi, grazie al decreto crescita. Nella prossima stagione i costi lieviteranno a 6 milioni lordi. A prescindere dalle voci di frizioni tra l’attaccante e Motta, confermate da un faccia a faccia che si tenne alla presenza dei dirigenti prima di Salerno, di vero c’è che che causa infortuni Arna ha disputato l’ultima gara da titolare lo scorso 4 gennaio. Di vero c’è pure che tra l’estate scorsa e il presente tra offerte del Manchester United e interessamenti di Everton, Inter, Milan e Juve le voci di mercato intorno all’austriaco non sono mancate. E dato il rapporto impiego-costo il Bologna potrebbe non scartare l’idea di un addio, visto che anche l’austriaco ci riflette. Nel caso, ecco che Muriel potrebbe diventare una suggestione praticabile. Il colombiano guadagna 2 milioni netti all’anno. Troppi per un club che ha fissato a 1,5 il tetto ingaggi. Ma se Muriel dovesse accettare un decurtamento le carte in tavola potrebbero cambiare. "Potremo ripetere operazione Arnautovic in futuro", disse Di Vaio la scorsa estate, intendendo la volontà di scommettere su grandi calciatori da rilanciare. Muriel (1 gol e 2 assist in stagione), rientra nell’elenco.

m. g.