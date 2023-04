Sul ring con Gae e Superbon Stefani: "Un’occasione unica"

Conto alla rovescia per un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della muay thai e non solo. Martedì 2 maggio a Bologna, nel centro Dumbo in via Camillo Casarini 19, avrà luogo lo stage con i campioni internazionali Trainer Gae e Superbon. "Sono le assolute star del momento – sottolinea il maestro Roberto Stefani, uno dei pionieri della muay thai sotto le Due Torri, che organizza l’evento – Gae è l’allenatore di Superbon atleta; è la prima volta che vengono nel nostro Paese. Sarà un evento importante dove verrà gente da tutta Italia". La muay thai, conosciuta anche come thai boxe e boxe tailandese, è un’arte marziale e sport da combattimento a contatto pieno che ha le origini nella mae mai muay thai, millenaria tecnica di lotta tailandese. Lo stage si svolgerà dalle ore 19,30 alle 21,30 (per informazioni e iscrizioni Roberto 335214200).

m. a.