Sulla sinistra spunta Wagner. Brekalo in viola

Georgios Kyriakopoulos in pole-position. Tommaso Augello come outsider. Aleksa Terzic sullo sfondo (semplicemente perché la Fiorentina non lo molla). Riccardo Calafiori del Basilea come pista di giugno. E un nome nuovo, Kai Wagner, tedesco classe 1997 che gioca in Major League Soccer col Philadelphia Union.

La caccia al terzino sinistro continua ad avere nel mirino molti nomi, ma ogni giorno che passa e che separa il Bologna dal gong del mercato crescono le possibilità che, viste tutte le strade sbarrate, Thiago Motta decida di fare con quello che ha in casa, spostando l’investimento sul difensore di piede sinistro a giugno. Da qui a martedì però tutto ancora può succedere.

Il Sassuolo fin qui si detto disposto a lasciar partire Kyriakopoulos solo nell’ambito di uno scambio con Emanuel Vignato: peccato che il Bologna pretenda un conguaglio che il Sassuolo non è disposto a mettere sul piatto. Ergo: si aspetteranno le ultimissime curve del mercato con la speranza di poter arrivare al terzino sinistro greco a condizioni più vantaggiose. Resta vivo l’interesse per Augello della Sampdoria, così come quello per il viola Terzic. Il problema, anche qui, è trovare una formula che si sposi con il ‘low cost’ di Casteldebole: molto complicato.

Il nome nuovo è quello del terzino sinistro del Philadelphia Union, Kai Wagner, tedesco cresciuto nelle serie minori della madrepatria prima di sbarcare nel 2019 in Major League Soccer. In realtà è stato l’agente di Wagner a bussare alla porta di Casteldebole: prendere a gennaio uno che non ha mai giocato in Europa pare però un azzardo.

Nel frattempo Josip Brekalo, teorico obiettivo del club rossoblù nel ruolo di esterno d’attacco, ieri si è accasato alla Fiorentina. Peccato, perché col contratto in scadenza a giugno Brekalo era un’occasione da cogliere.

Massimo Vitali