Super Bucci all’Equieffe di Gorla Minore

di Paolo Manili

Pomeriggio di battaglia sportiva all’Arezzo Equestrian Centre per il primo appuntamento con il Toscana Tour 2023: podio straniero nel GP (h. 1,50 m.), solo sfiorato dagli azzurri che hanno chiuso con altrettanti doppi netti assai significativi, piazzandosi dal quarto al sesto posto su 10 binomi entrati in barrage (di ben 59 partenti).

Si tratta di Rolli (Eiffel de His), Bassan (Candy Rose) e Brotto (Vanità delle Roane), mentre ai primi tre posti si sono classificati l’asso tedesco Sprehe (Hot Easdy), l’olandese Bruggink (Vigalio Sho Z) e l’irlandese Rankin (Imar).

Peccato per la Bertolazzi (Clintissima van Spalbeek Z) che dopo un bel percorso-base è incorsa in ben 10 penalità nel secondo giro, chiudendo nona.

Molti gli azzurri con un errore nel "base": Marziani (Lightning) 13esimo, Chimirri (Samara) 15esimo, i due Garofalo, 16esimo e 17esimo (su Conquestador e Max van Lentz Schrans), nonché Gaudiano (Crack Balou) 18esimo. Torneranno alla carica da giovedì per la seconda tappa del TT.

Al "tre stelle" all’Equieffe di Gorla Minore, Varese, Piergiorgio Bucci (Cochello) ha sbaragliato il campo, precedendo l’elvetico Duguet (Junger Games du Champion du Bois), unici due con doppio zero. Terzo, ma con un errore in barrage, il versatile asso tedesco Michael Jung (Fischerchelsea).

Il Derby (h.1,45 m.), è stato vinto da Duguet (Bel Canto du Bohguin) davanti all’olandese Van der Schans (Forlan vd Sprengeberg), terzo Francesco Turturiello (Jackal), tutti con il netto.

A Gorla si è intravvisto a bordo campo Henrik von Eckermann, ma non come concorrente, bensì come baby-sitter e a seguire sua moglie Janika Sprunger (un errore il GP su Orelie).