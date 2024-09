Supercoppa 2024 a Bologna, si sfidano le grandi del basket. Già venduti 12mila biglietti

Bologna, 20 settembre 2024 - Domani e domenica la Supercoppa di basket con i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, la Napoli vincitrice della Coppa Italia e ancora Virtus Bologna e Reyer Venezia. Si gioca domani e domenica all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. E in un mondo dei canestri sempre più legato al mondo Unipol - sponsor nonché padrone di casa, nella presentazione del campionato che verrà - si scopre che tutti i numeri sono in crescita. Che per la Supercoppa, per esempio, sono stati già venduti 12mila tagliandi. Che le semifinali di domani (Milano-Venezia alle 18, Virtus-Napoli alle 20,45) è già venduto l’80 per cento dell’Unipol Arena. E per domenica, ovviamente, si deciderà domani.

C’è tanta gente nella torre Unipol, in via Larga a Bologna. “Bill Russell diceva che il basket è uno sport che tende al cielo - racconta Alessandro Mamoli, che coordina gli interventi -. Siamo al ventisettesimo piano e il cielo è più vicino”. Ci sono il presidente della Lega Basket Umberto Gandini, il numero uno della federbasket Giovanni Petrucci, Giammaria Manghi capo della segreteria politica della presidenza della regione Emilia-Romagna. E ancora Christos Stavropoulos dell’Olimpia Milano, Luca Baraldi della Virtus Bologna, Federico Casarin della Reyer Venezia, Federico Grassi di Napoli Basket. Poi Vittorio Verdone, Alessandro Giacomini, Stefano Azzi e Marcello Dolores.

“Il basket è il secondo sport in Italia”, dice Petrucci. Mentre Umberto Gandini ricorda che la Coppa Italia sarà ancora a Torino, dal 12 al 16 febbraio 2025. E si sta lavorando per estendere l’accordo almeno “fino al 2026. Lo scorso anno più di 40mila presenze”.

Basket in salute, con i numeri di Dazn che sono cresciuti tra playoff e regular season. C’è anche Claudio Sabatini, padrone di casa dell’Unipol Arena. Domani la parola passa al campo: il basket ha tanta voglia di schiacciare ancora per risalire la china. E domani, appunto, prima palla a due, duopolio o meno tra Milano e Bologna.

Prima però, tutti d'accordo nel ricordare e nell'essere vicini a quella parte di regione, la Romagna, ancora sott'acqua con tanti danni. "Siamo vicini a chi è stato nuovamente colpito", dicono in coro i protagonisti.