Torna in campo la Tecnocem 85 San Lazzaro di Andrea Fabbri che, avendo battuto anche il Campus Chieti, guida la classifica a punteggio pieno, con 4 punti. Il successo in trasferta 22-31 (11-17 all’intervallo) con in evidenza Riccardo Stabellini e Luca Cimatti autori di 6 reti a testa.

L’appuntamento per oggi è alle 19, al PalaYuri, con l’atteso derby con il Romagna. Sempre oggi inizia la serie B: la Tecnocem aspetta il Rubiera alle 16.