Tennis a Pontelungo di Bologna: l’open femminile scatta dal 24 giugno

Bologna, 14 giugno 2023 - Si chiama Città di Bologna, ed è il trofeo Conad, giunto all’edizione numero quattro che, dal 24 giugno al 2 luglio, è in programma sui campi della polisportiva Pontelungo, in via Agucchi 121. Si tratta di un torneo di tennis, open nazionale femminile, seconda categoria, che vanta un montepremi di 2mila euro. In passato, il torneo ha pure accumulato una fama di portafortuna, sono transitate per la manifestazione Aurora Zantedeschi e Lucia Bronzetti. Dovrebbe essere al via anche la vincitrice dell’ultima edizione, Roberta Zucchini (Virtus).

“In questo momento – racconta Dario Pattacini, che è l’organizzatore della kermesse – le partecipanti sono una ventina. Ma le ragazze amano iscriversi all’ultimo momento. E contiamo che possano essere molte di più”.

Dario Pattacini si trova al Pontelungo, nella giornata dedicata alla presentazione della kermesse. Con lui Alberto Bortolotti, presidente di Giocasport, il numero uno della polisportiva Pontelungo Antonino Cannata, il suo vice Marco Cardelli e Giampietro Lolli. Ospite graditissimo l’assessora allo sport del Comune, Roberta Li Calzi.

“Mi piace la realtà del Pontelungo – commenta proprio Roberta Li Calzi – e vengo sempre molto volentieri, perché l’aspetto sociale è preponderante. Si fa sport per divertirsi e per stare insieme”.

Non solo per vincere. Nello stesso contesto, come ricorda la stessa Li Calzi, anche il Pontelungo Summer Festival.

A fare gli onori di casa, il numero due della polisportiva, Mauro Cardelli, che snocciola i numeri di una polisportiva nata nel 1976 con la chiara vocazione tennistica. Sette campi in terra rossa, due dei quali sempre coperti e quattro con pallone pressostatico. Poi 380 iscritti solo nell’arte del ‘dritto e rovescio’ e l’aggiunta di altre discipline quali calcio, cricket, atletica leggera (podismo), bridge e football americano

“I nostri gruppi di avviamento al tennis – dice Cardelli – ospitano ogni anno un centinaio di bambini. E ogni anno, dal quartiere, con il quale manteniamo ottimi rapporti, arrivano alcuni ragazzi che hanno alle spalle fragilità”. E quindi dai 2 ai 5 ragazzi vengono ospitati dalla struttura di via Agucchi.

Se l’aspetto sociale è quello predominante, non manca la trasversalità per quello che concerne l’età. “In settimana abbiamo ospitato e vinto i campionati regionali over 70. Siamo arrivati secondi, a Roma – incalza Cardelli –, in occasione dei tricolori over 65”.

Cardelli chiosa con il fiore all’occhiello della polisportiva. “Proprio perché abbiamo e vogliamo mantenere una funzione sociale, manteniamo la quota associativa, per i nostri tesserati, più bassa di tutta la provincia”.

Pontelungo di nuovo protagonista: prima del Covid i tornei non mancavano. Adesso che la pandemia è un lontano ricordo, si ricomincia con entusiasmo. Dalla quarta edizione del trofeo Città di Bologna, torneo Conad.