Teodosic fenomeno, la Virtus non lo segue

Virtus Bologna

77

Zalgiris Kaunas

87

SEGAFREDO : Hackett 6, Lundberg 3, Ojeleye 11, Mickey 3, Jaiteh 9, Bako 7, Shengelia 4, Teodosic 21, Pajola 6, Weems 7, Cordinier ne, Belinelli ne. All. Scariolo.

ZALGIRIS KAUNAS: Dimsa 4, Ulanovas 15, Brazdeikis 17, Smits 17, Hayes 2, Butkevicius 13, Lekavicius 2, Polonara 2, Birutis 5, Taylor 10, Kalnietis ne, Lukosiunas, All. Maksvytis.

Arbitri: Hierrezuelo, Jovcic, Celik.

Note: parziali 13-24; 36-40; 60-60. Tiri da due: Virtus Bologna 1934; Kaunas 2242. Tiri da tre: 820; 516. Tiri liberi: 1522; 2833. Rimbalzi: 24; 38.

di Massimo Selleri

Totalmente dipendente da Milos Teodosic, la Virtus ancora una volta deve appoggiarsi al talento del fuoriclasse serbo per non sprofondare, ma non si va oltre con la V nera che incassa l’ennesima sconfitta in Eurolega.

Tutto bocciato, salvo qualche eccezione, il resto del gruppo che si è lasciato guidare dal numero 44 non mettendoci quella personalità che servirebbe per portare a casa partite come questa, dove i lituani partono fortissimo (6-20) e sembrano poter contenere le varie fiammate bianconere grazie a un dominio indiscusso a rimbalzo e una rivedibile percentuali ai liberi dei padroni di casa.

Che sotto canestro i bolognesi abbiano un problema è cosa nota, ma ormai il club ha deciso che la questione vada risolta senza andare sul mercato, per cui Scariolo ci mette un po’ a trovare il quintetto che possa trovare un suo equilibrio senza riuscire a coprire del tutto questo difetto. Kyle Weems firma il primo sorpasso della Segafredo sul 59-58, con l’ultimo quarto che inizia in perfetta parità (60-60) e con lo Zalgiris che piazza subito un parziale di 0-5.

E’ quanto basta per rimettere in campo Teo che puntualmente riaccende il gioco bolognese, ma l’unica cosa che il serbo non può fare è mettersi a sgomitare per recuperare i palloni vaganti dopo un tiro sbagliato ed è cosi che Kaunas costruisce il nuovo +6 (66-72). A 1’41’’ dalla fine è sempre l’inossidabile Milos a fare 22 dalla lunetta per il 74-78, ma non si va oltre. Tra tutti gli aggettivi con cui si potrebbe definire questa terna arbitrale l’una parola che non si può di certo usare è casalingo e così tra un pasticcio e l’altro a 45’’ dalla fine Brazdeikis inchioda il punteggio sul 74-83. A nulla serve l’immediata tripla di Alessandro Pajola, anche perché Semi Ojeleye commette un antisportivo, per un finale che sancisce come in Europa ci voglia qualcosa di più che un assolo, ma serve una squadra che non abbia problemi di convinzione.