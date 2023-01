Teodosic, il record che non serve

Cordinier 6,5 (in 24’ 56 da due, 15 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse). Ci mette tanta energia e se non fosse per la mira sbilenca nel tiro da tre la sua sarebbe una prestazione da incorniciare.

Belinelli 7 (in 11’ 11 da due, 23 da tre, 22 ai liberi). Gioca da vero uomo e da campione quale è. Chiarita con il coach e con la società una dichiarazione non difficile da digerire, alla fine ha fatto quello che doveva fare, pensare solo a giocare.

Pajola 5,5 (in 12’ 01 da tre, 2 recuperate, 2 assist). Un po’ carente in quella grinta in difesa che lo caratterizza.

Bako 6 (in 12’ 44 da due, un rimbalzo, un assist). A rimbalzo è una piaga, ma almeno in attacco si fa perdonare.

Jaiteh 5 (in 28’ 35 da due, 34 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata). La solita storia. Le cifre sono buone, ma non raccontano come i suoi diretti avversari abbiamo avuto vita facile.

Shengelia 5 (in 28’ 34 da 2, 01 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Una giornataccia per il lungo georgiano e come da copione se lui gioca male anche gli altri lunghi si fanno trascinare nella mediocrità.

Hackett 6,5 (in 29’ 23 da due, 14 da tre, 57 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Cade male e si ammacca, ma ha stretto i denti del finale dando una idea chiara di quanto ci tenga a fare bene.

Mickey 5 (in 16’ 12 da due, 01 da tre, 5 rimbalzi, una persa). Le difficoltà proseguono. In dubbio fino alla fine, si è visto che è in ritardo di condizione e che non è in ordine fisicamente.

Ojeleye 5 (in 26’ 15 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Non c’è molto da dire. Una prestazione negativa anche per lui in un momento in cui soprattutto in difesa e a rimbalzo c’è bisogno soprattutto del suo fisico.

Teodosic 6,5 (in 26’ 14 da due, 39 da tre, 33 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 9 assist). Con questa partita ha superato i 3 mila punti in Eurolega. Gioca tre quarti molto anonimi al tiro e poi si riscatta nel finale. E’ uno degli ultimi ad arrendersi.

m. s.