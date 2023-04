Teodosic, presenza da campione

Belinelli 6 (in 18’ 23 da due, 26 da tre, 11 ai liberi, 4 perse, una recuperata, un assist). Perde un po’ troppo presto la pazienza, in una gara dove la squadra aveva bisogno di avere una maggiore lucidità. Fa comunque positivamente la differenza.

Pajola 6 (in 16’ 12 da tre, un rimbalzo, 4 perse, 3 assist). Tante palle perse non fanno parte del suo curriculum, mentre in difesa si conferma un mastino.

Bako 5,5 (in 24’ 12 da due, 34 ai liberi, 5 rimbalzi). Se la Virtus avesse perso si sarebbe meritato una insufficienza grave, perché Scafati ha costruito le sue fortune sfruttando agevolmente le zone del campo in cui doveva fare la guardia.

Shengelia 7 (in 31’ 510 da due, 01 da tre, 56 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa 4 recuperate, 3 assist). Meno brillante rispetto alla gara con Trento, ma resta uno dei leader di questa squadra e nel finale non sbaglia nulla.

Hackett 7,5 (in 23’ 12 da due, 46 da tre, 11 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Al di là delle cifre, che sono ottime, bisogna anche sottolineare il carisma di chi guida un gruppo un po’ in difficoltà sul piano della concentrazione.

Mickey 6,5 (in 22’ 46 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, un assist). Buona prestazione al tiro, discreto nelle altre fasi del gioco.

Weems 6 (in 21’ 26 da due, 03 da tre, 33 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Gioca molto di esperienza e cerca di mettere una diga contro un avversario che davanti al proprio pubblico si galvanizza.

Ojeleye 6 (in 19’ 13 da due, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Serata sottotono per l’ala bianconera. Difficile capire cosa lo abbia veramente messo in difficoltà. Certo è che ogni tanto anche lui ha il diritto di rifiatare.

Teodosic 8 (in 24’ 04 da due, 35 da tre, 78 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 4 assist). Le cifre non sono perfette, ma come tutti i leader, nella fase della partita in cui era necessario non commettere più errori, da parte sua non ci sono più state sbavature.

Massimo Selleri