Teodosic regala alla Virtus una notte Stellare

Virtus Bologna

84

Stella Rossa Belgrado

72

SEGAFREDO : Cordinier 11, Belinelli 9, Pajola 6, Bako 9, Jaiteh 11, Shengelia 15, Hackett 4, Mickey, Camara ne, Weems 13, Teodosic 6, Abass ne. All. Scariolo.

STELLA ROSSA BELGRADO: Holland, Vildoza 20, Lazarevic 9, Mitrovic 2, Lazic 9, Dobric 6, Nikola Ivanovic 2, Ilic 10, Nedovic 4, Markovic, Petrusev 8, Bentil 2. All. Dusko Ivanovic.

Arbitri: Hierrezuelo, Mogulkoc, Udyanskyy.

Note: parziali 30-14; 48-35; 70-51. Tiri da due: Bologna 2137; Belgrado 1838. Tiri da tre: 824; 622. Tiri liberi: 1823; 1822. Rimbalzi: 35; 36.

di Massimo Selleri

Missione compiuta per la Segafredo che non solo vince una partita che le consente di rimanere agganciata al treno dei playoff, ma lo fa anche ribaltando la differenza canestri, cosa non da poco vista il concentramento di squadre che sono a caccia dell’ottavo posto.

La Virtus è semplicemente perfetta in difesa: un aspetto che la porta a giocare in modo molto fluido in attacco. Il lato che più entusiasma un pubblico che per tutta la gara non ha smesso di essere il sesto uomo in campo è la volontà, per dire la voglia, che chi è sul parquet ha di cercare il compagno in grado di prendere la miglior scelta di tiro possibile. E’ un po’ come se Milos Teodosic avesse trasmesso la sua mentalità al resto del gruppo e il risultato è un successo che arriva nonostante gli infortuni abbiano costretto Sergio Scariolo a fare a meno di Iffe Lundberg e Semi Ojeleye, due giocatori fondamentali nel sistema di gioco bianconero.

Che non ci sia tanto spazio per i personalismi lo si capisce anche dalla scelta di lasciare in borghese Nico Mannion per portarsi dietro Awudu Abass e Gora Camara, pur sapendo che, per motivi diversi, questo livello non è ancora pane per i loro denti.

La Virtus parte fortissimo in difesa (9-0) e poi continua a negare gli spazi agli avversari si ritrova sul + 19 (33-14) con i serbi che al massimo ricuciono fino al -10 (48-38), ma tra un recupero e l’altro vengono rispediti indietro sul 70-51.

La partita è ancora lunga e la Stella Rossa, sia per provare a difendere il vantaggio dell’andata sia per onorare la maglia davanti ai 500 tifosi serbi arrivati fino a qui, lotta fino all’ultimo.

Le speranze di ribaltare l’inerzia, però, si spengono su uno schiacciata di Isaia Cordinier che vale l’81-65. C’è davvero gloria per tutti, ma la festa dura poco: oggi si vola a Villeurbanne, dove venerdì la truppa virtussina è attesa da un’altra partita da vincere.