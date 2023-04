Teodosic, Shengelia e Ojeleye: gli intoccabili

di Massimo Selleri

A due giornate dalla fine della regular season la Segafredo si gode il primato in serie A. Conclusa l’esperienza dell’Eurolega la formazione allenata da Sergio Scariolo ha trovato continuità nei risultati infilando la terza vittoria consecutiva in campionato, una striscia positiva che è arrivata nonostante l’infermeria sia stata piena di infortunati e che ha fatto parzialmente cambiare quelle che sono le strategie future del club.

In sostanza la Virtus resta sul mercato cercando sempre un centro che possa alzare il livello del gioco della squadra bianconera, ma quel giocatore non sarà Akil Mitchell che, a questo punto, non chiuderà la stagione a Bologna.

Se, poi, non ci dovesse essere nessun innesto si andrà avanti con l’attuale gruppo senza particolari patemi tenendo presente in quel ruolo ci sono elementi come Jordan Mickey e Mam Jaiteh che sono chiamati a fare la differenza.

Le probabilità, quindi, che le successive sfide per lo scudetto siano affrontate con questo gruppo è molto alta pur sapendo che proprio sotto canestro si sono registrate le maggiori difficoltà.

Per confermare il primo posto senza confidare nelle disgrazie di Milano la V nera deve vincere domenica a Treviso e poi il 7 maggio in casa con Varese.

Sono due gare in cui la panchina dovrà cercare di rodare chi è appena guarito e chi come Isaia Cordinier rientrerà a breve e che allo stesso tempo serviranno anche per decidere su quali giocatori effettivamente puntare nei playoff e a quali, invece, affidare un ruolo marginale.

Fatto salvo che sei giocatori italiani devono comunque andare a referto e che non si può rinunciare a Semi Ojeleye, Toko Shengelia e Milos Teodosic, ci sono tre posti per sei giocatori dei quali almeno due devono essere due lunghi. Scariolo più volte ha sottolineato come non sia facile trovare la quadratura del cerchio dovendo fare i conti con un gruppo non equilibrato nel suo assortimento, ma il fatto di essere la formazione che fino a qui ha vinto più partite in assoluto nella realtà italiana, e in questo computo bisogna metterci anche le gare di Supercoppa e di Coppa Italia, significa che quasi sempre ha trovato il bandolo della matassa e che quando non ci è riuscito è stato soprattutto a causa degli infortuni.

Domani la Corte d’Appello discuterà il reclamo presentato da Varese contro il provvedimento che ha penalizzato di 16 punti il club lombardo. Questo verdetto influenzerà non poco il finale di stagione.