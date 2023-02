Teodosic: triple, assist e magìe

Belinelli 7,5 (in 22’ 01 da due, 510 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa). Gioca una partita di grande sostanza dimostrando impegno in difesa e una grande precisione in attacco.

Pajola 6,5 (in 14’ 12 da due, 03 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 5 assist). Non è facile dettare i ritmi in una gara dove gli avversari cercano di farti cadere nella trappola dei ritmi alti. Lui se la cava nel limitare questa tentazione.

Bako 6 (in 12’ 22 da due, un rimbalzo, una persa). Svolge il suo compitino con diligenza. Niente di più, ma neppure niente di meno.

Jaiteh 5 (in 13’ 27 da due, 12 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 recuperate, una persa). Sbaglia anche le cose più banali.

Lundberg 6,5 (in 15’ 22 da due, 03 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Gioca influenzato e qualcosa combina.

Shengelia 7,5 (in 19’ 35 da due, 11 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). E’ un generoso che voleva fare bella figura e l’ha fatta.

Hackett 7 (in 26’ 33 da due, 01 da tre, 34 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 3 assist). Mette in campo la sua esperienza che si vede soprattutto nei momento cruciali.

Mickey 5 (in 14’ 13 da due, 01 da tre, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata). Continua il periodo negativo.

Ojeleye 6 (in 21’ 12 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperate). Rientrato sabato durante la final eight di Coppa Italia, si vede che è ancora indietro, ma alla fine il suo riesce a farlo.

Teodosic 8 (in 21’ 11 da due, 25 da tre, 910 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 7 assist). Un fenomeno nel vero senso della parola. Si prende la squadra sulle spalle nei momenti in cui la palla ha un peso doppio rispetto a quello normale.

Abass 8 (in 21’ 22 da due, 22 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Dopo la prima tripla la Segafredo Arena applaude, dopo la seconda si chiede se quello che è in campo è il suo gemello. Dopo una stoppata si capisce che finalmente è tornato.

Massimo Selleri