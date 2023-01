Terzic gradirebbe i rossoblù, ma la Fiorentina non si muove

Giornata di incontri per Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, che intensificano icontatti per cercare di arrivare al rinforzo per la fascia sinistra di difesa richiesto da Thiago Motta. Si prova a forzare il blocco della Fiorentina per Aleksa Terzic (23 anni), che accetterebbe di buon grado l’approdo in rossoblù, ma che la Fiorentina non vuole mollare.

Ci si proverà fino all’ultimo, intanto la dirigenza incassa segnali di apertura da parte del Sassuolo per Georgios Kyriakopoulos (26), ma con alcune situazioni da mettere a punto: il Bologna pensa allo scambio con Vignato, il Sassuolo apre all’addio senza la contropartita per 2 milioni di euro e con contropartita solo nel caso in cui dovesse piazzare un paio di colpi in uscita sul fronte offensivo.

Per la corsia sinistra c’è la pista Tommaso Augello (28) della Samp, con quest’ultima che ha chiesto informazioni per Vignato, sondato anche dal Lecce: scambio o eventuale cessione a titolo definitivo, è il piano che il Bologna ha in mente per Vignato, con denari da investire, nel secondo caso, per l’arrivo del terzino. Chieste nuove informazioni per Riccardo Calafiori (20) del Basilea, ma le risposte non sono state positive: per ora il club svizzero non intende cederlo in prestito e avendolo acquistato per 1,5 milioni più 500mila di bonus e il 40 per cento sulla futura rivendita chiede 4 milioni di euro per lasciarlo partire a titolo definitivo: ergo, al più in prestito con obbligo di riscatto.

Prezzo e formula non paiono quelli giusti per un ragazzo che rimarrà nei radar in vista dell’estate, ma salvo cambi di scenari non arriverà in questi ultimi giorni di mercato, in cui si attendono notizie anche dall’Olympiacos: acquistato Ramon (terzino sinistro) dal Flamengo, il club del Pireo deve ora decidere se aprire alla cessione di Reabciuk o mettere sul mercato l’ex Real Madrid Marcelo. Il Bologna si muove, ma è probabile che cercherà l’affondo per l’acquisto negli ultimi due giorni di mercato.

Marcello Giordano