Thiago al massimo: "Il mio Bologna ci crede"

di Massimo Vitali

Cinquantatré giorni dopo aver schiacciato il Sassuolo al Dall’Ara (il 12 novembre finì 3-0 per i rossoblù in una partita senza storia) il Bologna di Thiago domani all’Olimpico affronta l’esame Mourinho. La domanda, nella sua banalità, è di una semplicità disarmante: riusciranno i nostri eroi a tornare gli stessi che prima del lungo letargo mondiale avevano vinto quattro partite di campionato su cinque scrollandosi prepotentemente di dosso i patemi di inizio stagione? Una risposta Thiago non ce l’ha e probabilmente la aspetta dal campo. Anche lui, mediaticamente, in questi cinquantatré giorni è andato un po’ in letargo. Niente parole ufficiali a Casteldebole, niente lampi sui social (a cui peraltro è allergico). Solo tanto lavoro sul campo e domani, di colpo, la Roma dell’amico ‘Special’ Josè Mourinho.

"Siamo pronti – dice il tecnico – e non vediamo l’ora di tornare alle partite vere. Nel gruppo c’è l’entusiasmo che serve per affrontare un avversario forte, che giocherà in uno stadio pieno: sarà una partita bella da giocare. E voglio vedere lo stesso atteggiamento di prima della sosta, quando i ragazzi hanno messo davanti a tutto la squadra". La sosta ai ragazzi ha anche tolto un pezzo di cuore, con l’atroce scomparsa di Sinisa Mihajlovic, colui che, tra mille tempeste, di questo gruppo per tre anni e mezzo era stato il faro. "La morte di Sinisa è stata un momento difficile che abbiamo cercato di affrontare insieme. Non è facile lasciarsi alle spalle un dolore del genere, soprattutto per ragazzi che con lui hanno passato tanti anni. Per la persona e l’allenatore che è stato, Mihajlovic si merita tutto ciò che gli è stato dedicato". Magari anche una vittoria a Roma, Mourinho permettendo. Thiago non pone limiti alla provvidenza ("ce la giocheremo") ma soprattutto, e non è un dettaglio, non pone limiti al proprio status di allenatore ambizioso di fronte alle scelte di mercato.

Ecco, ci sono allenatori che accettano di lavorare con l’organico che il club mette loro a disposizione. Thiago non lascia nemmeno il tempo di finire la frase: "Io non sono così. Con la società abbiamo un’idea e sappiamo quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra e per dare a ogni singolo giocatore il modo di migliorarsi: qui o altrove". E in questo caso il messaggio è indirizzato anche a chi, vedi Kasius e Vignato, dovrà cercarsi per il momento i propri spazi da un’altra parte.

La sostanza del ragionamento di Motta (che però nella caccia ai rinforzi sulla corsia sinistra dovrà fare i conti con un budget limitato), è "che siamo ambiziosi e abbiamo le idee chiare di quello che abbiamo davanti". Davanti, prima di tutto, c’è la Roma del suo amico Mourinho. "Una persona che per me è sempre stata speciale, dentro e fuori dal campo – dice Thiago – Da lui in quell’anno (il 2009-10 del Triplete all’Inter, ndr) ho imparato tante cose". Probabilmente anche a disseminare le partite di trappole. Domani la riprova sul campo.