Thiago avvisa il Bologna: "Testa alla Fiorentina"

di Marcello Giordano

Apprezza l’ironia, Thiago Motta. L’accetta e la dispensa. Ma non perde occasione per far capire che il Bologna intende fare le cose sul serio. Kyriakopoulos e Posch, nelle ultime ore, hanno espresso ambizioni d’Europa e Thiago ride sotto i baffi quando viene accolto in conferenza con l’inno della Champions in sottofondo. Stuzzicato sull’argomento, però, non scherza affatto: "Piedi per terra e testa alla prossima partita con la Fiorentina. Nulla è cambiato e noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada".

Una strada tracciata fatta di 19 punti raccolti nelle ultime 10 partite, di lavoro quotidiano, di un gruppo di calciatori che sta crescendo e che sta riuscendo a vedere nell’emergenza attuale un’opportunità per mettersi in mostra, seguendo i dettami del proprio allenatore. E allora, avanti così. Le ambizioni non si annunciano, si dimostrano sul campo. Anche per evitare contraccolpi e discorsi opposti qualora si dovesse incorrere in un passo falso. E’ più o meno questo il discorso sottinteso da Motta.

"Sono felice di avere giocatori ambiziosi. Ma so pure che sono ragazzi intelligenti e con la testa sulle spalle che sanno che dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci di giorno in giorno, non solo di partita in partita". E’ un Bologna che deve rimanere sul pezzo, insomma, sulla strada della continuità tracciata. Nessun sottinteso, invece, quando gli si chiede della possibile partenza di Musa Barrow. Il Galatasaray lo vuole, il prestito non è stato concesso, ma il club ha fatto capire che sarebbe pronto ad ascoltare proposte di prestito con obbligo. Il club sì, Thiago no: "Musa non parte. Anche se arriva una proposta di obbligo".

Mette le mani avanti, Motta. Nessuna cessione a mercato chiuso, nonostante Kyriakopoulos possa giocare anche da esterno alto: "Sì, può farlo, ma per me è un terzino", precisa. Della serie: è arrivato un terzino perché sapevamo di averne bisogno, ora non può partire un’altra pedina che non si può sostituire. A maggior ragione perché l’arrivo dell’esterno alto (che era la seconda priorità di gennaio) è stato rinviato all’estate. Poi la chiosa: "Sono contento della squadra che abbiamo, dell’arrivo di Kyriakopoulos e che il mercato sia finito".

E’ contento anche di Zirkzee, a cui chiede ancora di più: "Ha fatto una buona prestazione con lo Spezia e questa settimana allenato bene. E’ il minimo che ci aspettiamo e ora ci aspettiamo che uno del suo livello alzi ulteriormente le prestazioni". Ce ne sarà bisogno, perché Arnautovic sta andando per le lunghe: "Per ora non c’è. Quando rientrerà valuteremo la sua condizione. Gli infortunati sono ancora fuori. Abbiamo una speranza che Medel e De Silvestri ricomincino la prossima settimana". Ma le speranze di Thiago si concentrano sul Franchi: "Fiorentina è una buonissima squadra. Dovremo essere presenti su contrasti e seconde palle. Abbiamo preparato bene la partita e sappiamo cosa dovremo riuscire a fare per portare il match da nostra parte". Thiago ci crede.