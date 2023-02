Thiago: "Bologna, voglio undici attaccanti"

di Massimo Vitali

Quando ieri a Motta è stato chiesto come sia possibile provare a battere la Sampdoria non potendo di nuovo contare su tre dei quattro attaccanti di ruolo (Arnautovic, Zirkzee e Sansone), Thiago se l’è cavata con una delle sue frasi preferite: "Con undici giocatori che vanno al massimo".

Andare al massimo, ovviamente, non significa attaccare a testa bassa. Anzi: se c’è un appunto che il tecnico ieri ha mosso al Bologna che domenica è andato a sbattere contro il muro di Palladino è proprio l’aver usato poco senno tattico. Il tutto è traducibile in un auspicio: "Con la Samp voglio vedere più equilibrio di quello che ho visto nell’ultima partita. Il Monza non era la Fiorentina e andava attaccato in modo diverso. Dobbiamo imparare a capire i momenti della partita e adeguarci".

E’ un’altra declinazione del Thiago ‘camaleonte’, l’allenatore che in 18 partite ufficiali alla guida del Bologna ha schierato altrettanti formazioni diverse. Per adeguarsi all’avversario, certo: ma anche per sopperire alle assenze. Sansone e Soumaoro sono sulla via del pieno recupero, ma non sulla via di Marassi. Arnautovic invece si è fatto fuori da solo, con l’ammonizione gratuita presa col Monza che ne ha fatto scattare la squalifica. A proposito: l’allenatore come l’ha presa? A precisa domanda Thiago ieri ha svicolato: "Marko non è disponibile: avrà più tempo per lavorare e ritrovare la forma, sperando che sia al meglio con l’Inter. Adesso voglio solo concentrarmi sulla Sampdoria".

Uno che ha vestito la maglia del Genoa, sia da calciatore che, seppur brevemente, da allenatore, in teoria domani potrebbe respirare un po’ di profumo di derby: non lui.

"E’ solo una partita importante – taglia corto–. Il resto conta poco".

Conterebbe di più sapere come la sfangherà questa volta in attacco, senza un ‘nove’ vero a disposizione.

"A Genova porterò Raimondo", dice Thiago: e questa è una notizia. Il seguito è la solita cortina fumogena da calcio d’antan: "Là davanti ho tante soluzioni", butta lì. Subito esclusa però quella di Orsolini centravanti: "In questo momento sta facendo bene e sta trovando fiducia a destra".

Quanto a Barrow, "dipende solo da lui: l’ho visto con tanto entusiasmo in allenamento. Oltre alle transizioni offensive e ai gol riesce a dare alla squadra la sua caratteristica migliore, che è il tiro in porta".

Tutto un repertorio che da tempo immemore purtroppo non si vede in partita. La verità è che Barrow nei mesi ha perso di valore. Il valore del Bologna, invece, Motta si ripromette di fissarlo a giugno: "Le valutazioni le faremo a fine stagione. Oggi è presto per dire ciò di cui siamo capaci".

Allora Stankovic, domani avversario, ma all’Inter prezioso compagno di avventura: "E’ stato un compagno fantastico: insieme abbiamo passato dei momenti bellissimi. All’Inter io ero uno dei più giovani e lui era di quelli che sul campo mi hanno aiutato di più". Stankovic vuol dire battaglia.

"Ma tutte le partite in serie A sono battaglie – sorride Thiago –. L’agonismo non deve mai mancare".