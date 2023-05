Thiago cerca il primato dell’era Joey Ma senza Arnautovic: "E’ bello cotto"

di Massimo Vitali

Se fosse un prosciutto, e non il calciatore più importante della rosa, da ieri sarebbe "Arna cotto". Forse però è saggio evitare le battute, non foss’altro perché questa notte al Castellani, contro un Empoli affamato di punti-salvezza, ci sarà poco da ridere e molto da correre. E probabilmente è questa la ragione per cui ancora una volta Motta ha deciso di rimandare il ritorno tra i convocati di Arnautovic. "Rientra da un lungo stop, ha fatto dieci giorni di allenamenti senza pause e tre di lavoro col gruppo, lo vedo bello cotto – dice testualmente Thiago –. Tutti hanno voglia di giocare, ma in questo momento lo vedo stanco: ha bisogno di recuperare, non possiamo rischiare ricadute. Da venerdì sarà di nuovo con noi e faremo le valutazioni per la prossima partita". Ergo: per Arnautovic nessuna certezza di andare in panchina nemmeno lunedì col Sassuolo.

‘Arna cotto’ o Arna-gate la sostanza non cambia: c’è un Bologna che viaggia sulle ali di una classifica che in era Saputo a sei giornate dalla fine non è mai stata così bella (stanotte con una vittoria verrebbe centrato il record di punti della gestione canadese) e c’è l’attaccante più titolato della rosa che, ancorché clinicamente guarito, continua a restare ai margini. La domanda da un milione di dollari è: al di là delle parole molto nette spese ieri dall’allenatore, ovvero da colui che più di tutti ha il polso della situazione (nonché il conforto dei risultati importanti che fin qui sta ottenendo la squadra) qual è oggi lo stato di forma di Arnautovic? Ieri il nazionale austriaco, lasciando Casteldebole alla fine dell’allenamento con un’aria piuttosto baldanzosa e un ghigno apparentemente sorridente, ha chiaramente fatto intendere di sentirsi tutt’altro che bello cotto. Al contrario: Arna si sentiva (e si sente) in palla, o in ogni caso pronto ad affrontare almeno uno spezzone di partita. Di sicuro non si aspettava questa nuova esclusione, che allunga la sua attesa di tornare protagonista. Marko in qualche modo lo fu anche all’andata, lo scorso 17 settembre, quando al Dall’Ara l’Empoli si prese i tre punti con un gol di Bandinelli e le speranze di rimonta rossoblù s’infransero sui legni: quelli colpiti nel finale di partita da Arnautovic e Zirkzee. Quel Bologna-Empoli, per la cronaca, fu anche il debutto di Motta sulla panchina del Bologna. Sempre allergico ad autocelebrarsi ieri Thiago osservava: "La mia avventura fin qui è stata intensa, dinamica e bellissima. Ma conta solo il presente e il presente si chiama Empoli: non sbaglieremo atteggiamento, come non lo sbagliammo col Verona". Quanto al suo futuro in rossoblù, sola una mezza battuta per liquidare la chiacchierata-lampo dell’altro ieri con Saputo e i dirigenti: "E’ stata una riunione per tracciare le linee future: vedremo come svilupparle".