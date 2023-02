Thiago da blindare: ma lui non vuole distrazioni

di Marcello Giordano

Un concetto ha espresso Thiago Motta alla squadra dopo il ko con il Monza. Concetto che diventerà probabilmente traccia di lavoro per il prossimo futuro: il match di domenica racconta che il Bologna è diventata squadra che l’avversaria di turno può attendere. Se fino alla settimana precedente i rossoblù affrontavano avversarie che giocavano a viso aperto, da qui alla fine potrebbe diventare normale trovare formazioni che giocheranno addosso ai rossoblù, che si chiudano e ripartano. Perché i 22 punti collezionati nelle ultime 12 gare non sono passati inosservati. E allora urge lavorare per trovare soluzioni alle difficoltà che la cosa può comportare e che con il Monza sono apparse evidenti: poca costruzione, giro palla lento e zero tiri in porta. "Sono deluso, male l’arbitro, ma male anche noi. Dobbiamo fare meglio", ha scolpito il tecnico dopo il bruciante ko.

Certo, non mancano le attenuanti: dall’assenza di una punta di ruolo all’emergenza che da un mese e mezzo costringe il Bologna a stringere i denti e ad avere poca scelta dal primo minuto e ancor meno alternative per cambiare spartitoa in corsa. Dovrà imparare a calarsi nelle gare sporche e cattive, il Bologna di Thiago, che ha faticato con il Monza. Possibile che con la Samp lo spartito non sarà troppo diverso. Thiago non ha mai cercato alibi nell’emergenza e non li cercherà. Semmai intende dare l’esempio.

Il Bologna vorrebbe sedersi per rivedere il suo contratto in scadenza nel 2024, soddisfatto dell’operato, e magari prolungarlo fino al 2025. Non se ne parlerà fino ad aprile. Il tecnico intende rimanere concentrato sul campo, partita per partita, senza distrazioni. Non se ne concederà lui per primo, per poter pretendere lo stesso dai suoi: Samp, Inter, Torino, Lazio, Salernitana, Udinese, Atalanta, Milan, Verona e Juventus, recita il calendario da qui a fine aprile e considerato che nonostante il ko con il Monza il Bologna è a un punto dal settimo posto, è ovviamente in questa serie di scontri diretti che ci si gioca la possibilità di fare un primo reale salto di qualità, rimanendo tra le protagoniste del campionato e tra le squadre che possono lottare per un obiettivo ambizioso. Non sarà facile, perché la Juve è in risalita: ma i bianconeri devono pure attendere l’evoluzione del filone giudiziario che riguarda gli stipendi. Ma senza guardare troppo in là, c’è un tabù da sfatare sabato al Ferraris di Genova: il Bologna non ha mai vinto contro una delle ultime tre della classe, raccogliendo pari con Verona, Samp e Cremonese. Una squadra che voglia alzare l’asticella, non potrà permettersi passi falsi con i blucerchiati, nonostante l’emergenza non conceda respiro e ci sia un attacco da inventare. Thiago è pronto e intende mettere davanti il percorso dei rossoblù a quello del suo rinnovo: ai rossoblù il compito di seguirlo.