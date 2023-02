Thiago deluso: "Male noi, ma anche l’arbitro"

di Massimo Vitali

Non è stata la domenica perfetta che sognava. Le assenze, un presunto rigore negato, le perdite di tempo (quelle sì reali) dei giocatori del Monza. Metti tutte le cose insieme e ne esce un Thiago Motta a fine partita meno sorridente del solito. "Sono triste – dice il tecnico rossoblù – perché durante la settimana noi prepariamo le partite per vincerle". Questo lo dicono tutti gli allenatori: ma non a tutti gli allenatori mancano in un colpo solo tre titolari in ruoli strategici. "Io guardo alla prestazione e dico che dovevamo interpretare meglio la partita – è il piccolo mea culpa di Motta –. Era tutta un’altra gara rispetto a quella di Firenze, dove gli avversari ci venivano a pressare. Il Monza invece ci aspettava e noi dovevamo essere più veloci nel far girare la palla. E poi abbiamo forzato troppo la giocata sullo stesso lato (la corsia destra, ndr) e non era il caso".

Capitolo arbitro. Thiago è tranchant: "Il fallo di mano di Sensi, nel primo tempo, era da rigore: non capisco perché l’arbitro non lo abbia fischiato". In realtà, ancorché persista un piccolo margine di dubbio, non sembra errata la decisione presa da Zufferli dopo le indicazioni di Mariani al Var. Ma tant’è. C’è anche un altro rilievo che Motta muove al fischietto di Udine: e non è la prima volta che il tecnico rossoblù batte su questo tasto. "Sono tantissimi i giocatori che svengono, cadono a terra, si alzano e poi corrono – dice Thiago –. E’ l’atteggiamento di chi cerca di ingannare l’arbitro e non va bene che alla fine venga premiato. Ma difficilmente cambieremo questo sistema se non diamo un segnale che questo non è calcio". Monza con postura un po’ ostruzionistica, qui Motta ha ragione: ma ci sono anche i meriti da riconoscere agli avversari. "Il Monza non a caso era in serie positiva da parecchie partite", ammette il tecnico rossoblù.

Due giudizi sull’erroraccio di Sosa e sul cartellino giallo gratuito che si è preso Arnautovic. "Gli errori nel calcio succedono – dice Motta –. Ma si gioca in undici, siamo una squadra e dopo l’errore ci sono anche i compagni che possono rimediare. Però non cambio il mio modo di ragionare: dobbiamo essere squadra sia nelle vittorie che nelle sconfitte. L’ammonizione di Arnautovic? Marko salterà la Sampdoria, così avrà più tempo per rimettersi in forma e tornare al meglio in gruppo".

Una sconfitta che tuttavia brucia, al di là delle attenuanti legate alle assenze. "Non credo però che ci toglierà entusiasmo – azzarda il tecnico –. Noi continuiamo a lavorare con i piedi per terra, con la testa alla prossima partita. Alla fine i tifosi hanno ringraziato la squadra con gli applausi, segno che hanno capito che i ragazzi hanno lasciato tutto sul campo".