Thiago divide: ma per il club lui ha già vinto

di Massimo Vitali

Due punti raccolti nelle ultime tre partite (nonché qualche scelta di formazione più che rivedibile) legittimano l’insofferenza degli ipercritici in servizio effettivo permanente oppure nel giudizio complessivo sul lavoro di Motta i pro superano ampiamente i contro e non si può chiedere a un allenatore di acchiappare l’Europa senza i gol delle punte?

Se non succedesse a Bologna, una città che non sa mai rinunciare ai dibattiti divisivi, non ci sarebbe nemmeno gusto. Ma poi ci sono i fatti e i numeri.

I fatti dicono che sei mesi fa Motta ha raccolto i cocci di una squadra che per mille comprensibili motivi non aveva un verso e che rischiava seriamente di dover convivere con una stagione ricca di affanni.

Oggi il Bologna di Thiago ha un senso tecnico e un’anima caratteriale ben riconoscibili, pratica un calcio il cui valore è apprezzato anche dai colleghi ("faccio i complimenti a Motta perché sta portando idee nuove nel calcio italiano", diceva nel dopo partita dell’Arechi Paulo Sousa) e affronta qualsiasi avversario col piglio di chi vuole ‘fare’ la partita, in nome di un collettivismo spinto agli estremi che sacrifica il valore dei singoli sull’altare del bene comune, col risultato che qualche big sta pagando dazio ma tante pedine ai margini sono state recuperate alla causa.

Poi ci sono i numeri. Nel ‘suo’ campionato fatto di 21 giornate Motta ha raccolto 31 punti: solo Napoli, Juventus, Lazio, Inter, Roma, Milan e Monza hanno marciato a un ritmo superiore. Non è un ritmo da Europa, e infatti nel frattempo dal settimo posto il Bologna è scivolato al nono (a braccetto con Fiorentina e Torino): ma resta un andamento ampiamente in linea con gli obiettivi del club, che a giugno, per bocca di Saputo, aveva fissato il traguardo a 52 punti. Di questo passo, con la media di 1,47 punti a partite applicata alle ultime 11 giornate, Motta di punti ne farebbe 53. Roba da caroselli dei tifosi sui viali? No, perché a quella quota l’Europa resterebbe lontana: ma quale Europa, potrebbero osservare legittimamente a Casteldebole.

Alzi la mano chi, in queste settimane, ha mai sentito un dirigente rossoblù alimentare le speranze di settimo posto. Non lo ha fatto nemmeno Thiago, che in questo appare abbastanza ‘aziendalista’ ma soprattutto realista. Si può eccepire su alcune sue scelte di formazione recenti, come Sosa titolare a Torino e l’insistenza, un po’ da integralista, su pedine funzionali ma sgonfie come Barrow e Aebischer. Resta il fatto che correre per il settimo posto senza i gol degli attaccanti di ruolo è durissima. Barrow ha segnato il suo ultimo gol a ottobre, Zirkzee idem (e nel suo caso è l’unico). Arnautovic appena ha rimesso piede in campo si è infortunato e nel dubbio non va in gol da novembre. Il risultato è che nelle 12 partite del 2023 tra gli attaccanti di ruolo solo Sansone a Udine e cinque volte Orsolini hanno timbrato davanti alla porta. Orso però da tre gare (di cui una saltata per infortunio) digiuna. Mica quisquilie.