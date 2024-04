Thiago e la leggerezza dei "rompiscatole": "La Champions è un’ossessione per gli altri"

Abbattersi e autoflagellarsi per la vittoria mancata di Frosinone dall’attico di un quarto posto che nessuno, sano di mente, a luglio avrebbe potuto anche solo sognare? Mai al mondo, dice (giustamente) Motta. Che ieri, a Casteldebole, nell’antivigilia della sfida col Monza ha derogato dall’abitudine dei silenzi studiati e del "testa alla prossima partita", scegliendo viceversa di mettere alcuni fondamentali puntini sulle i. In ordine sparso: 1) qualificarsi per la Champions è un’ossessione per altre squadre, non per il Bologna; 2) vivere come una tragedia la mancata vittoria a Frosinone è una follia; 3) l’attuale dimensione del Bologna è quella di essere la squadra ‘rompic...’ del campionato: e l’obiettivo è esserlo fino alla fine. Quando ce vo’ ce vo’. E quella di Motta non è una risposta a Daniele De Rossi, che nei giorni scorsi aveva detto, sebbene all’interno di un ragionamento in cui elogiava la stagione dei rossoblù, che "in un mondo normale il Bologna sarebbe decimo". Per l’allenatore della Roma solo parole al miele ("è un ragazzo fantastico che sta facendo un ottimo lavoro"): per chi ha orecchie per sentire, invece, un messaggio inequivocabile.

"Mettiamo le cose in chiaro – affermaThiago –. Siccome dall’inizio del campionato non siamo mai stati iscritti a nessuna corsa per l’Europa, che sia Champions, Europa League o Conference League, la Champions è una normale ossessione per altri club, come l’Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, la Lazio, l’Atalanta o la Roma: per noi questa ossessione non è mai esistita. Al massimo noi oggi siamo i rompic... del campionato, perché nessuno si aspettava che fossimo in questa posizione di classifica. Per questo che facciamo bene al campionato: perché abbiamo portato novità, competitività e concorrenza. E adesso abbiamo intenzione di restare dei rompic... fino alla fine. Ma non sporchi brutti e cattivi. Al contrario: determinati, concentrati e sereni". E’ un messaggio indirizzato a tutto l’ambiente, che Motta rende plastico allargando le braccia quando dice: "Nell’analisi di quello che abbiamo fatto finora serve più senso di responsabilità e più lucidità". Vale anche per i suoi calciatori, che domenica a Frosinone ha visto particolarmente abbattuti dopo la vittoria sfumata al 94’. "Alleno ragazzi che vivono male anche perdere le partite in allenamento – spiega Motta – e questo per me è un motivo d’orgoglio. Ma non è che se vinciamo a Empoli all’ultimo minuto siamo campioni del mondo e se a Frosinone non ci riusciamo è una tragedia. Ragionare così è un delirio, una follia. La cosa più importante è avere sempre equilibrio".

Detto questo, domani notte tocca battere il Monza di Palladino, "un’ottima squadra, bene allenata, che in campo sa quello che vuole". Anche questo Bologna sa il fatto suo: non a caso ieri la Lega di serie A ha nominato Motta allenatore del mese di marzo (gli era già successo a febbraio). "Il premio lo prendo io – dice Motta – ma senza i miei calciatori non sarebbe stato possibile". Una carezza ai guastafeste della serie A.