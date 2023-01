Thiago e la rivoluzione Bologna in 100 giorni

Dai fischi impietosi in coda a Bologna-Sampdoria alla partita-capolavoro di Udine ci sono i cento giorni della favola bella di Thiago Motta. La favola di un allenatore che lo scorso 8 ottobre, quando tutto il Dall’Ara lo seppellì sotto un uragano di ululati dopo l’1-1 con la Sampdoria, camminava già sui carboni ardenti della precarietà e che oggi, viceversa, con la forza dei nervi distesi, con idee di calcio e con i messaggi giusti indirizzati ai suoi calciatori, è riuscito a dipanare una matassa ingarbugliata trasformando un gruppo impaurito in una squadra che alla Dacia Arena ha dimostrato di possedere innanzitutto un’identità. Non era facile, né scontato: ma il Fattore Thiago ha cambiato in pochissimo tempo il volto del Bologna.

E qui non c’entrano solo i gol di Arnautovic (che pure, bontà sua, ne ha segnati 8): c’entra la capacità di trattare Arnautovic con la stessa franchezza che si riserva all’ultimo dei panchinari. C’entrano anche l’ambizione non gridata, un’idea di modulo fluido che ogni volta annebbia le idee altrui e un livello elevato di prestazione atletica che nel calcio moderno è indispensabile per portare a casa i risultati. Presto per dire se sarà così fino a giugno: ma il Bologna di Thiago è finalmente una squadra di cui andar fieri.

Massimo Vitali