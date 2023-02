Thiago: "È un gruppo fantastico"

di Massimo Vitali

"Gruppo fantastico". "Sono orgoglioso dei miei ragazzi". "I giocatori lavorano duro e in partita raccolgono i frutti". Non è colpa sua se da un po’ di tempo a questa parte dopo ogni partita Motta ripete sempre gli stessi concetti. La colpa (si fa per dire) è del suo Bologna, che ci ha preso gusto a suonare il disco della vittoria. Battere l’Inter, però, ha sempre un sapore speciale: specie per chi, con quella maglia, in passato ha vinto tutto. Ma Thiago non è uomo incline agli amarcord: "In quell’epoca abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Ma oggi vivo solo al massimo quello che stiamo facendo col Bologna". Usa i verbi al plurale Motta, e se potesse li chiamerebbe per nome tutti gli inquilini di Casteldebole. "I risultati che stiamo ottenendo sono il frutto del lavoro di tante persone: Marco, Federico, Roberto, Gloria...". Omettiamo di citarli tutti, ma sono le facce, ai più sconosciute, di un club a cui Motta ha dato nuova linfa e inattese emozioni.

"Oggi i ragazzi sono stati bravi a gestire i momenti della partita – dice il tecnico rossoblù –. In serie A una squadra deve saper fare tante cose e noi stiamo dimostrando di saperlo fare. Merito di questi ragazzi, che in settimana lavorano duramente e che quando vanno in campo si divertono, senza mai dimenticare di essere un gruppo". Il collettivo prima di tutto: è questa la filosofia di Thiago. Una filosofia che ieri ha reso quasi dolce, ai tifosi rossoblù, le due ore trascorse sotto una tempesta di vento e pioggia. "I giocatori in campo a festeggiare e la nostra gente rimasta sulle gradinate ad applaudirci – osserva Motta –. Quella è un’immagine bellissima, che testimonia la simbiosi che si è venuta a creare tra squadra e tifosi". Il seguito è quasi scontato: "Allenare un gruppo come questo mi rende felice e orgoglioso". Un gruppo che ha un segreto: uno per tutti e tutti per uno. Quando a Motta chiedono come mai i suoi giocatori diano l’impressione di essere disposti a gettarsi nel fuoco per il proprio allenatore la risposta è: "Perché loro sanno che io mi getterei nel fuoco per loro".

Ma lasciate ogni speranza voi che chiedete a Motta di fare previsioni su un possibile piazzamento finale in zona Europa: "Pensiamo a gòdere (con l’accento sulla ‘o’ che ormai è letteratura, ndr) questa vittoria e da domani ci concentreremo sulla prossima partita". Solo qualche giudizio qua e là: "Orsolini? Il gol conta, ma deve migliorare nella fase difensiva e ci sta lavorando. Schouten? E’ un periodo in cui si sta allenando molto bene e i risultati si vedono. Barrow? Peccato per il gol annullato: anche lui sta lavorando tanto e qualche volta sbaglia. Ma Musa ha il diritto di sbagliare, la gente adesso lo capisce e continua a sostenerlo". Mai come adesso ‘We are one’.