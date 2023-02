Thiago e una cooperativa che può sognare

di Marcello Giordano

Ha condotto il Bologna alla vittoria a Firenze, dove il successo mancava da 13 anni. I rossoblù sono a -1 dall’Europa, classifica alla mano. Ma forse, la vittoria più importante di Thiago è un’altra.

Tutti quelli che altrove sarebbero problemi, a Bologna li ha trasformati in risorse, con il contributo di un gruppo che lo segue e di risultati che hanno riportato entusiasmo. Thiago Motta non è cambiato rispetto a quel mese di settembre in cui fu minacciato e contestato a Casteldebole e fischiato dal Dall’Ara dopo la sostituzione di Arnautovic contro la Samp.

Semplicemente ha portato tutti dalla sua parte, dimostrando di avere ragione con i fatti. Partendo proprio da Arnautovic: c’era una volta una squadra dipendente dal proprio leader. Oggi, quel leader è un valore aggiunto che a Casteldebole si attende per un ulteriore salto di qualità, ma c’è una squadra che non dipende più da lui e uno Zirkzee che gioca con la squadra e incide anche quando non fa gol: da Napoli, passando per Monza, fino al rigore (per mano di Barak) di Firenze.

Finita? Macché. Concede chance a Sosa, non impeccabile con Inter e Lazio in Coppa Italia, ma l’uruguaiano dimostra il suo valore al Franchi, in assenza di Soumaoro e Bonifazi.

Sansone si infortuna dopo essere stato match winner a Udine, ma i gol di Posch e Orsolini, il ritorno e le prestazioni di Zirkzee fanno sì che non sia un problema.

De Silvestri infortunato, Cambiaso in crisi? Motta scopre Posch terzino destro e tira fuori il meglio da Lykogiannis, riscoprendo Cambiaso.

E se Barrow è in crisi, ecco il rilancio di Soriano e la scoperta di Aebischer, senza dimenticare Ferguson e Moro e ancora Dominguez e Schouten.

Tutto ciò che altrove sarebbe un problema, Thiago a Bologna lo trasforma in risorsa: dall’emergenza, utile a scoprire nuovi protagonisti, dai contratti in scadenza (Soriano, Sansone, De Silvestri e Medel) e ai rinnovi (di Orsolini e Dominguez) che tardano ad arrivare: capolavoro tattico e di risultati, ma soprattutto di gestione.

Perché il Bologna, citando Motta, avrà pure undici leader, ma la sensazione è che lo spogliatoio riconosca nel nuovo tecnico il ‘leader maximo’. Benvenga sia così, perché i problemi di cui non si parla sono reali, specie quello dell’emergenza.

Con il Monza, salvo sorprese, niente Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Sansone e Soumaoro, con Medel ancora non certo che possa tornare dal primo minuto e aspettando che le buone sensazioni che riguardano Orsolini (ieri fermo, ma si spera torni in gruppo tra oggi e domani) trovino riscontro.

A questo si aggiunge la squalifica di Lucumì e una difesa gioco forza da ridisegnare. Come lo si capirà a partire dalle prove di formazione delle prossime ore, perché Thiago non intende forzare e rischiare Soumaoro, in vista di un calendario che prevede una serie di scontri diretti ravvicinati che non ammettono ricadute o aggravarsi del problema muscolare del francese: dopo il Monza, sotto con Sampdoria, Inter e il Torino.

Resta da recuperare solo Barrow. Per il resto, il Bologna è un gruppo compatto in cui tutti sono pronti al bisogno e ambiscono a giocarsi il posto e a mettersi in mostra: ecco la vera grande vittoria di Thiago Motta, che da un mese convive con almeno 6 assenze, ma che ha spremuto 22 punti nelle ultime 11 giornate.