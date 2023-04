Thiago ha alzato il muro: difesa da Europa

Calcio posizionale, modulo fluido, intercambiabilità dei ruoli. Tutto vero, tutto bello, tutto funzionale ai sogni d’Europa. Ma poi c’è un’altra faccia più prosaica del ‘mottismo’: la porta di Skorupski chiusa a doppia mandata. Da che calcio è calcio vale l’adagio di una logica disarmante: se non prendi gol male che vada pareggi. Ebbene: il Bologna di Thiago ha lasciato la propria porta inviolata – i famosi ‘clean sheet’ – in quattro delle ultime sei partite. Ma c’è un altro dato che la dice lunga sul tocco magico che Motta ha dato anche alla fase difensiva: nelle 14 giornate del nuovo anno solare, ovvero dopo la sosta per i mondiali, con 11 reti al passivo (le stesse subite dell’Inter) quella rossoblù risulta la terza miglior difesa del campionato: solo Napoli e Lazio in quest’ultimo segmento di stagione hanno fatto meglio, incassando entrambe 9 reti. Ciò significa che da tre mesi il Bologna ha stretto i bulloni davanti alla propria porta, dimostrando una solidità difensiva che raramente è stata la cifra tecnica dei Bologna del più recente passato. Il tutto mixando vecchi interpreti (Skorupski e Soumaoro), innesti della scorsa estate (Posch e Lucumì) e acquisti di gennaio (Kyriakopoulos). Aspettando il Milan al Dall’Ara c’è un’altra statistica confortante: nelle ultime cinque gare casalinghe i rossoblù hanno subito un solo gol (Monza). Il Milan, in compenso, nel 2023 ha incassato quasi il doppio dei gol, 21. Ma c’è ansia per Soumaoro: ieri ha lasciato prima l’allenamento per sottoporsi a controlli all’Isokinetic. Thiago incrocia le dita.

Massimo Vitali