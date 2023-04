Thiago, idee e condizioni chiare sul futuro

di Marcello Giordano

Se non vuol parlare di un argomento, non c’è modo di tIrargli fuori le parole di bocca. Ma se invece l’argomento in questione ha intenzione di affrontarlo, allora ha una capacità unica di andare dritto al punto, senza giri di parole e possibilità di fraintendimenti. Thiago Motta, questa volta, di futuro, in campo e fuori ha voglia di parlarne. Futuro che passa dall’Udinese, sfida spartiacque già nel girone di andata a metà gennaio. "Vero", annuisce Motta. In Friuli il Bologna si presentò in emergenza, senza sei infortunati e gli squalificati Dominguez e Medel. In tanti erano convinti che non valesse neppure la pena partire per Udine. Invece, il Bologna vince: inizia lì la scalata al settimo ottavo posto.

Scalata che può riprendere domani al Dall’Ara, a patto di ripetersi: "Stiamo bene, abbiamo l’ambizione di poter fare sempre meglio. L’Udinese è forte, ha giocatori fisicamente imponenti e aggressivi. Ma li abbiamo anche noi e abbiamo anche altre armi. Saremo preparati", promette Motta, che si prepara anche a giocare un’altra partita. Quella per il futuro. Non è ancora l’ora dei confronti con Saputo, che vuole prima capire come finirà la stagione, con il rischio che si perda tempo prezioso. Ma questo non è un problema: "Non è il tempo di parlare con Saputo, è il tempo di parlare dell’Udinese", spiega il tecnico. Che poi, però, detta ‘la propria linea’ e fa capire molto chiaramente su cosa dovranno vertere i temi del confronto sul futuro: "Sarà importante avere e condividere un obiettivo: di questo sarà fondamentale parlare internamente. Una volta che ce l’hai, ognuno nella propria sfera deve e può fare il massimo per arrivarci. Ma prima devi avere chiaro quello e deve essere condiviso. Per un progetto serve quello. Ho visto progetti di 2 anni che sono arrivati alla vittoria e altri di 10 che non sono mai arrivati all’obiettivo: definire tempi è difficile, specie se non fissi un obiettivo reale e condiviso". Le basi ci sono, per andare oltre qualche ritocco andrà pensato: "Le basi le vedo dal momento in cui arrivato. Intanto miglioriamo quello che già abbiamo giorno dopo giorno, perché i margini di crescita sono ancora grandi. Poi vedremo cosa si può cambiare e cosa non si deve cambiare".

Orsolini e Dominguez, tanto per cominciare. Ma pure il pubblico: "Lo stadio è spesso pieno e questo è uno stimolo enorme per noi. Dominguez, tanto per fare un esempio ha fatto di tutto e di più per tornare a disposizione e anche questo, che può sembrare un dettaglio, lo ha motivato". Motivato lo è tutto il Bologna, che Thiago tiene sulla corda: "I giocatori che sono rimasti qui durante la sosta hanno lavorato molto bene, ma non sono in vantaggio rispetto ai nazionali. Gli ultimi allenamenti serviranno a stabilire chi sta meglio e chi andrà in campo". La legge di Motta è la regola del campo e vale per tutti e sempre. Il futuro si gioca con l’Udinese. In campo e fuori.