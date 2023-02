Thiago: "Il mio un gruppo favoloso"

di Massimo Vitali

"Oggi c’è solo da godere", butta lì Thiago. E se lo dice uno che raramente fa finire le sue emozioni sui taccuini o dentro una telecamera allora dev’essere proprio una goduria intensa. Se la ride sotto invisibili baffi Motta in sala stampa. E a un certo punto quasi si giustifica: "Non sono il tipo che fa vedere quello che prova, ma credetemi, sono felicissimo. Felice e orgoglioso di allenare questi ragazzi: perché alla fine in campo vanno loro e hanno solo raccolto i frutti del grande lavoro che hanno fatto in settimana".

Le famose settimane perfette, che ogni volta che un allenatore le annuncia nel giorno di vigilia quasi puntualmente la partita è un flop. E invece no: "Ho visto tre-quattro allenamenti fatti veramente al massimo. Questo fa sì che quelli che sono andati in campo dall’inizio erano pronti ad affrontare questa sfida e lo erano anche quelli entrati nel finale, quando la Fiorentina ci attaccava buttando palloni nella nostra area".

Ma il suo Bologna ieri aveva la forza dei trecento spartani alle Termopoli. A proposito di giocatori ruggenti e assenti: sbancare il Franchi a tredici anni di distanza dall’ultima vittoria senza tre carismatici come Arnautovic, Medel e Soumaoro rende ancora più speciale il senso dell’impresa.

"Ci mancavano tre leader? Noi in questo momento aspettiamo quelli che sono fuori, ma oggi all’inizio i leader in campo erano undici. Tutti hanno fatto la loro parte, anche i ragazzi che non sono entrati. In panchina alla fine c’era un’atmosfera incredibile".

E anche fuori, nello spicchio del Franchi occupato dai duemila tifosi rossoblù in festa. "Vedere tanti tifosi che ci hanno seguito a Firenze ha fatto sentire più forti i giocatori in campo", dice Thiago. Ma c’è dell’altro: quelle sensazioni strane, nel senso di felicemente positive, che si respirano quando una stagione nata storta prende la piega giusta.

"Nello spogliatoio si sente che c’è un gruppo che vuole fare qualcosa di più", sintetizza Thiago. E chissà che a Motta non riesca il miracolo (perché a queste latitudini sarebbe tale) di tenere tutti con la testa piegata sul manubrio fino alle ultime curve. Ci sarà tempo per capirlo: "Adesso è importante recuperare le energie e da martedì pensare al Monza".

Schema Thiago: quando gli chiedi dell’Europa, che da ottavi è virtualmente vicina, lui fa un sorriso e si chiude a riccio: "Penso a godermi questa vittoria. Domattina (oggi per chi legge, ndr) mi riguarderò la partita. Adesso invece vado sul pullman a vedermi il derby".

Zirkzee, invece, come l’ha visto? "Meglio il suo secondo tempo del primo, quando è andato a contendere tutti i palloni. Da lui ci aspettiamo tutti tantissimo".