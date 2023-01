Thiago in Zona 50: nel mirino la quota Saputo

di Massimo Vitali

Quando lo scorso giugno, nel giorno della presentazione di Giovanni Sartori, Joey Saputo indicò nei 52 punti l’obiettivo stagionale in campionato certo non poteva immaginare che tre mesi dopo avrebbe trovato sulla sua strada un allenatore, Thiago Motta, che numeri alla mano oggi quel traguardo è perfettamente in linea per centrarlo. Eccoli i numeri: da quando è arrivato sulla panchina rossoblù lo scorso settembre Thiago in campionato ha spremuto dalla squadra il succo prezioso di 20 punti in 14 partite. Tradotto: 1,43 punti di media a partita. Moltiplicando quel valore per le diciotto gare del girone di ritorno che restano da giocare e sommando il parziale ai 26 punti che oggi ha la squadra in classifica si arriverebbe precisamente a ridosso dell’agognata quota 52. Il condizionale è d’obbligo, perché il calcio è tutto fuorché una scienza esatta e sotto gli occhi c’è il precedente fresco di Mihajlovic, che un anno fa a gennaio s’impantanò (causa emergenza Covid e rosa corta) non riuscendo a bissare i 27 punti record del girone d’andata.

Quella di Motta però sembra essere tutta un’altra storia. Gennaio è già agli sgoccioli, il mercato rossoblù di fatto non è mai decollato, e tuttavia il Bologna col marchio di fabbrica di Thiago nel nuovo anno solare a livello di prestazioni ha fatto scena muta solo con la Lazio in Coppa Italia all’Olimpico e in parte con la Cremonese in campionato sei giorni fa al Dall’Ara (Motta dissentirebbe): prima e dopo ha sempre dimostrato di essere squadra, nonostante il suo giocatore più importante, Arnautovic, abbia saltato per infortunio le ultime cinque partite. E anche andando a ritroso prima della sosta, si tocca con mano che dopo l’esordio-choc fatto di un punto in 4 partite il Bologna di Thiago ha cambiato prepotentemente marcia, raccogliendone 19 nelle successive 10: un bottino che colloca i rossoblù subito a ridosso delle big.

A fronte di tutto questo oggi ci si deve porre una domanda, sapendo che le risposte sono due e di segno opposto: se il rinforzo di ‘mercato’ più importante si è rivelato Thiago ha senso investire a gennaio per migliorare la squadra? Sì, se si ritiene che mai come quest’anno, a causa della più che probabile penalizzazione della Juventus (e forse di altri club), si possa agguantare l’Europa vincendo il campionato della terra di mezzo. No, se viceversa si pensa che una volta scampato il pericolo più grande, quello di restare invischiati nella zona retrocessione, adesso non valga la pena cambiare gli equilibri di un gruppo che funziona e che al timone ha un allenatore convinto di poter ulteriormente migliorare il rendimento della rosa. Tra l’ambizione di tentare subito il salto e la conservazione dello status quo quasi certamente il Bologna sceglierà di imboccare la seconda strada. Peraltro sarebbe già un piccolo step scavallare quota 50, traguardo mai raggiunto in era Saputo. E questo Thiago, verosimilmente, può farcela.