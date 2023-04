Thiago-Max: stili diversi, stessa fame di riscatto

di Massimo Vitali

La forza tranquilla di Thiago contro l’adrenalina a tutto campo di Max. Le conferenze stampa da ‘zero tituli’ del rossoblù contro quelle da fuochi d’artificio del bianconero (vedi ieri) per raccontare le quali non basterebbero due pagine intere di giornale. E poi: Motta che sui social è diventato l’icona dei tifosi rossoblù e guai a chi lo tocca, al contrario di di Allegri che da quegli stessi social, a fronte di un aprile decisamente più nero che bianconero, viene quotidianamente triturato a suon di hashtag #Allegriout.

Insomma: due tipi che più diversi oggi non si potrebbero immaginare (al di là del caratterino che li accomuna) si sfidano questa notte al Dall’Ara in un incrocio che non può mai essere banale ogni volta che si gioca un Bologna-Juve.

Il Bologna ha bisogno di rialzarsi in fretta dopo le due scoppole di Verdi che al Bentegodi sono state una secchiata d’acqua gelata sui sogni rossoblù, peraltro mai esplicitamente dichiarati, d’Europa. E figurarsi se identico bisogno non può averlo la Juve, reduce da tre sconfitte di fila in campionato a cui si è aggiunta in settimana una quarta dolorosa caduta: l’eliminazione (con sconfitta) nella semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Le vittorie di ‘corto muso’ emblema del cinismo allegriano quel muso nell’ultimo mese lo hanno accorciato troppo, fino a farlo diventare invisibile. Tangibile invece il nervosismo di un allenatore che oggi si sente alle corde.

"Ogni volta che la Juve perde escono illazioni, perché la gente ha molta fantasia", ha detto ieri il tecnico in conferenza stampa in riferimento alle sue presunte parole grosse volate mercoledì nello spogliatoio del Meazza contro alcuni dirigenti dell’Inter: "Ci sono momenti della vita sportiva in cui vinci di meno e in quei momenti devi continuare a lavorare per creare i presupposti per tornare a vincere. Le difficoltà ci sono, ma noi siamo un blocco granitico. Se sono contento del nostro piazzamento in campionato? Ci sono anche domande più intelligenti...". Fuochi d’artificio, per l’appunto. Accompagnati da un messaggio di grande rispetto per l’avversario di nottata: "Vogliamo invertire la rotta e tornare a vincere, ma il Bologna sta facendo ottime cose e Thiago da parte sua sta facendo un bel lavoro".

Nelle stesse ore in cui Allegri a Torino parlava ai giornalisti Motta a Casteldebole limava gli ultimi dettagli di un Bologna che dovendo fare a meno di Arnautovic (non convocato, come anticipato dal tecnico), Soriano e Sansone in attacco potrebbe schierare il tridente Orsolini-Barrow-Ferguson, tenendo Zirkzee come arma di scorta. Allegri, invece, in difesa punta sul ritorno di Danilo e in attacco userà l’arma Milik, che nei precedenti in carriera con i rossoblù ha messo a segno 5 gol in altrettante partite. "Il valore di Allegri? La storia parla per lui", diceva giovedì Motta, sempre deferente e rispettoso al cospetto dei mostri sacri della panchina.

Del resto Thiago ha quindici anni meno di Max, che a quarant’anni (l’età del rossoblù) conquistava una promozione in B alla guida del Sassuolo. Da lì in poi Allegri ha vinto sei scudetti, il primo dei quali col Milan (2010-11), quando il Motta calciatore giocava sullo sponda interista. Due anni prima Thiago aveva perfino segnato un gol all’Allegri allenatore del Cagliari, in un Genoa-Cagliari 2-1.