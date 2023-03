Thiago: "Meritavamo di più. Ma l’arbitro..."

di Massimo Vitali

"Fino alla fine abbiamo giocato per vincere e nonostante la Salernitana si sia confermata una buona squadra avremmo meritato di più noi. Anche perché il loro primo gol nasce da un corner che non c’era, mentre su Ferguson era rigore netto...". Un po’ di veleni, giustificatissimi, contro Pairetto e una difesa a spada tratta dei suoi ragazzi. All’Arechi per larghi tratti di partita il Bologna comanda il gioco, ma questo è un gioco che prevede che qualche volta gli attaccanti debbano buttarla dentro, o che almeno ci provino. Nessuno è perfetto. Ma a Motta è piaciuto il Bologna visto ieri: "Abbiamo fatto una buona prestazione: da questo punto di vista posso solo fare gli applausi ai miei giocatori. Siamo andati sotto due volte e per due volte abbiamo rimontato: segno che la nostra è stata una prova di carattere e che la strada è giusta".

È una strada che conferma quanto di buono Thiago ha fatto in questi mesi alla guida del Bologna: ma non è una strada che porta in Europa. "Nella tua analisi della partita – rimarca Motta in sala stampa, rispondendo alla domanda di un giornalista locale – mancano i due episodi legati alle decisioni arbitrali. Il corner dell’1-0 è regalato: quella era rimessa dal fondo. E su Ferguson il rigore era netto: peccato, perché eravamo sul finire del primo tempo e avremmo potuto andare in vantaggio". Con Pairetto i conti non tornano, con la classifica tornano così così: 2 punti nelle ultime 3 partite sanno di frenata. Motta sintetizza così il concetto: "Siamo contenti della prestazione, ma non del risultato. Volevamo vincere e siamo andati in campo con l’atteggiamento di chi voleva attaccare, non contrattaccare. Però conoscevamo la forza della Salernitana, che è brava proprio nel contrattaccare quando ruba palla, ed è un merito averli limitati in questo". Poco da dire anche sull’enorme occasione fallita nel primo tempo da Moro, che ha cincischiato davanti alla porta facendosi rimontare da Gyomber: "Ma in quella circostanza è stato bravo il loro difensore".

Poi, inevitabile, la domanda su Arnautovic: perché ancora una volta al pronti via ha scelto Barrow? Thiago è molto diretto: "Perché in questo momento merita di giocare Barrow". Nonostante la gara di corsa e sacrificio fatta dal gambiano si potrebbe eccepire: ma il nuovo crac di Arnautovic toglie pepe al dibattito. "Marko lo valuteremo, così come Cambiaso", dice Motta parlando dei due infortunati. E quando gli chiedono se nel suo futuro ci sia la panchina dell’Inter, risponde senza esitazioni: "Non mi passa neanche per la testa. Sono concentrato solo sul Bologna e contentissimo del lavoro che stiamo facendo. Ma adesso chi non va in nazionale per qualche giorno merita di riposarsi. E lo farò anch’io".