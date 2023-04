Thiago: "Meritavamo il pari. E poi l’arbitro..."

di Massimo Vitali

L’arbitro, l’arbitro: sempre l’arbitro. Certo Mariani ieri notte non ci ha capito molto, ma non è che Motta nella circostanza ne abbia azzeccate tante di più. E invece ancora una volta le parole di Thiago nel dopo partita prendono di mira il fischietto.

"Un arbitro come Mariani che dirige in Europa dovrebbe gestire meglio certe situazioni", è la premessa del tecnico rossoblù che ricostruisce così le premesse che hanno portato al rigore trasformato da Verdi prima dell’intervallo.

"C’era un fallo di mano di Faraoni in mezzo al campo, anche Serra (il quarto uomo, ndr) lo ha ammesso. Dopo due minuti e mezzo è arrivato il corner e l’episodio del rigore, ma se l’arbitro avesse fischiato il mani di Faraoni non ci sarebbe stato il seguito".

Motta dice la sua anche sul contatto Posch-Depaoli da cui, per una svista clamorosa di Mariani, poteva nascere un altro rigore.

"Non c’era nessun fallo di Posch – taglia corto Thiago –. Bisognava ammonire per simulazione il giocatore del Verona".

Ma oltre i fischi per fiaschi dell’arbitro c’è un piano partita di Motta che è saltato ancor prima che la partita cominciasse: Bologna molle e passivo, contro un Hellas che l’ha messa fin dall’inizio sul piano della battaglia.

E i rossoblù? Non pervenuti, eccezion fatta per l’arrembaggio finale.

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare", è invece la lettura molto autoassolutoria del tecnico.

"Nel primo tempo abbiamo cercato di fare il nostro gioco – dice Thiago –, ma era difficile giocare contro una squadra che si chiudeva e non ci lasciva spazi".

E questa, si potrebbe osservare, è la scoperta dell’uovo di Colombo: che altro atteggiamento avrebbe dovuto avere una squadra che lotta con il coltello tra i denti per salvarsi? Ma Motta va oltre, accusando il Verona "di aver fatto dell’anticalcio".

Spiegazione a seguire: "Giocatore a terra e palla fuori, giocatore a terra e palla fuori... Mi sembrava di essere tornato al calcio italiano di una volta, quello che vedevo in televisione. In queste condizioni per noi era difficile giocare e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto".

Esagerato il tecnico anche quando dice che "alla fine abbiamo sfiorato il 2-2 e il pari sarebbe stato meritato".

Nottataccia: in campo e dopo. Anche quando dice che "la mia squadra ha giocato a calcio, un atteggiamento che dovrebbe essere maggiormente premiato contro chi invece continuava a perder tempo".

E adesso, tra otto giorni, la Juve al Dall’Ara: "Guardiamo avanti e cerchiamo di recuperare le energie in vista della prossima patita". Serviranno energie, il miglior Bologna ma soprattutto il Motta che fino a ieri non aveva quasi sbagliato un colpo.