Thiago motiva tutti: non vuole cali di tensione

di Massimo Vitali

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono (in sala stampa c’è perfino l’inviato della francese Canal +). Ma soprattutto, inevitabilmente, tutti lo elogiano. Thiago è l’allenatore del momento e il suo Bologna, oggi, la squadra copertina del campionato. Cosa fa in un simile frangente un allenatore che sta modellando (con profitto) la sua carriera sulla perenne ricerca della perfezione del dettaglio? Invita tutti a continuare a pedalare forte con la testa incollata al manubrio. "Troppi elogi, vi ringrazio ma c’è qualcosa che non va", risponde il tecnico, col sorriso, a chi snocciola le doti di un Bologna che domani al Dall’Ara potrà permettersi il lusso di sfidare un Milan vittorioso al primo round dei quarti di Champions senza timori reverenziali nè complessi di inferiorità. Potenza della roboante vittoria in casa Atalanta.

"L’entusiasmo va bene e lo capisco, perché a giocare così ci si diverte anche", osserva Motta. Ma poi scatta il richiamo, di sapore guidoliniano, a un quotidiano che deve essere fatto di sudore e lacrime: "I risultati positivi ci danno consapevolezza ma dobbiamo continuare a lavorare con sacrificio, impegno e umiltà". E qui saranno fischiate le orecchie a Zirkzee, protagonista nella ripresa a Bergamo ma ieri, evidentemente, poco calato, in allenamento, nello spirito del sacrificio totale che pretende l’allenatore. "Joshua con l’Atalanta ha dimostrato le sue capacità – dice Thiago –. Ma per le potenzialità che ha da lui voglio molto, molto, molto (ripetuto tre volte, ndr) di più. Anche stamattina ha fatto un allenamento...". Pausa: "In ogni allenamento deve andare al massimo: questa è la sua sfida. Col Milan potrebbe anche giocare dall’inizio: ma dipende solo da lui".

E’ il Protocollo Motta: gioca chi in allenamento va a mille e gli altri restano a guardare. Se poi resti a guardare per via di un cartellino regalato allora la strada si fa in salita. E infatti ce n’è anche per Orsolini: "A Bergamo ha commesso un errore che, se vuole crescere, doveva evitare. Quello che è successo non va bene nè per lui né per la squadra". Laddove il riferimento è alla squalifica rimediata per aver festeggiato, un gol peraltro annullato dal Var, con il lancio della maglia. Motta non transige e sarà così fino all’ultima fatica di giugno col Lecce. "Abbiamo l’obbligo, e insieme la responsabilità, di mostrare tutti i giorni la nostra versione migliore – dice il tecnico –. A noi stessi e ai nostri tifosi, che ci sostengono per questo". Al cospetto di questa feroce etica del lavoro il tema del futuro in rossoblù è un argomento quasi di contorno: "Nel calcio conta solo il presente e il presente si chiama Milan. Del futuro parlo tutti i giorni con i miei dirigenti: loro sanno bene quello che dobbiamo fare". E allora il Milan: "Partita bellissima da giocare, in uno stadio pieno, contro un avversario fortissimo". Sottinteso: ma con i piedi ben piantati per terra.