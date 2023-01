Thiago Motta e la rivoluzione Bologna in 100 giorni

Thiago e la rivoluzione Bologna in 100 giorni

Dai fischi impietosi in coda a Bologna-Sampdoria alla partita-capolavoro di Udine ci sono i cento giorni della favola bella di Thiago Motta. La favola di un allenatore che lo scorso 8 ottobre, quando tutto il Dall’Ara lo seppellì sotto un uragano di ululati dopo l’1-1 con la Sampdoria, camminava già sui carboni ardenti della precarietà e che oggi, viceversa, con la forza dei nervi distesi, con idee di calcio e con i messaggi giusti indirizzati ai suoi calciatori, è riuscito a dipanare una matassa ingarbugliata trasformando un gruppo impaurito in una squadra che alla Dacia Arena ha dimostrato di possedere innanzitutto un’identità. Non era facile, né scontato: ma il Fattore Thiago ha cambiato in pochissimo tempo il volto del Bologna.

E qui non c’entrano solo i gol di Arnautovic (che pure, bontà sua, ne ha segnati 8): c’entra la capacità di trattare Arnautovic con la stessa franchezza che si riserva all’ultimo dei panchinari. C’entrano anche l’ambizione non gridata, un’idea di modulo fluido che ogni volta annebbia le idee altrui e un livello elevato di prestazione atletica che nel calcio moderno è indispensabile per portare a casa i risultati. Presto per dire se sarà così fino a giugno: ma il Bologna di Thiago è finalmente una squadra di cui andar fieri.

La preparazione rifatta da zero

Finali di partita in crescendo. E condizione atletica brillante anche in quelli che fin qui erano rimasti ai margini: su tutti, il Moro e il Sansone ammirati alla Dacia Arena. Sarà mai che Motta durante la sosta ha rifatto la preparazione? Le cose stanno esattamente così. Approfittando del lungo stop del campionato per via dei Mondiali Thiago a Casteldebole ha intensificato i ritmi, facendo della seduta doppia quasi una regola. A chi nei primi giorni della sua avventura gli chiedeva che squadra avesse ereditato, dal punto di vista atletico, dal predecessore Mihajlovic, Motta ha sempre parlato di «un Bologna bene allenato»: ma evidentemente non a sufficienza per consentirgli di applicare il suo calcio. Da qui l’idea di spremere il gruppo nelle prime due settimane di lavoro, inaugurate a fine novembre. E di allentare i ritmi mano a mano che si avvicinavano le gare vere. Morale: nonostante gli infortuni (che a volte sono un prezzo, calcolato, da pagare ai ritmi intensi) oggi il Bologna corre fino al 95 - vedi Ferguson -’ e non conosce black-out o crampi in coda alle partite.

Una chance per tutti

Pari diritti, democrazia interna, dialogo e rispetto delle regole: sembra il programma di governo di un politico illuminato e invece è solo (si fa per dire) la quintessenza del Metodo Thiago. Ogni allenatore, a parole, professa la volontà di mettere tutti i propri calciatori sullo stesso piano, eliminando corsie preferenziali e pregiudizi: ma all’atto pratico sono in pochi a farlo. Motta nello spogliatoio ha i suoi inevitabili punti di riferimento: vedi Medel e Arnautovic. Ma con quest’ultimo non esitò ad andare allo scontro nell’intervallo di Bologna-Sassuolo (era il 12 novembre), quando il tecnico rimproverò a muso duro ad Arna movimenti e atteggiamento sbagliati. Ne scaturirono scintille, ma anche un messaggio potente per il gruppo: qui non ci sono privilegiati, chi sbaglia paga, anche se si chiama Arnautovic. E’ un’idea di collettivo che Renzo Ulivieri, suo maestro nel 2020 sui banchi di Coverciano, ha definito ‘di sinistra’. Destrorso o sinistrorso che sia, Thiago crede molto nella forza del dialogo. Nello spogliatoio parla con tutti e ascolta tutti, con un’empatia che non è scienza infusa che cade dall’alto. Se Pyyhtia vale come Soriano, allora nessuno verrà lasciato indietro.

Calcio posizionale

Scordatevi il modulo fisso e i ruoli eterni nei secoli: con Thiago prevalgono modulo fluido e calcio posizionale. Ragion per cui puoi nascere difensore centrale e ritrovarti terzino (Posch), oppure pensarti centrocampista e riscoprirti esterno d’attacco (Aebischer). E’ questa l’anima tattica di una squadra che cambia pelle, e posizioni in campo, nel corso della partita, abdicando alla rigidità schematica dei moduli intesi come semplici ‘numerini’. Il canovaccio di partenza è il 4-2-3-1, ma guai pensare di trovare sempre in quelle posizioni gli undici interpreti rossoblù. Gioco posizionale, per l’appunto, teso a portare il maggior numero di uomini nel cuore dell’azione e a creare, nelle diverse zone del campo, la superiorità numerica. Col Sassuolo, prima della sosta, dietro ad Arnautovic ‘frullavano’ cinque centrocampisti di ruolo che si cambiavano continuamente di posizione. Nel nuovo anno solare il secondo tempo di Roma e i primi 45 minuti con l’Atalanta hanno incartato Mourinho e Gasperini, salvo poi non raccogliere i frutti meritati. A Udine, dopo la prima mezzora di sbandamento, è stato un monologo rossoblù. Orchestrato da un allenatore che sa come vincere le sue partite a scacchi.

Ambizioni forti

Non traggano in inganno i modi gentili e il sorriso garbato, spesso perfino divertito, che esibisce in conferenza stampa: quando si tratta di chiedere garanzie ai propri dirigenti Motta sa essere risoluto. Il punto è che Thiago, al netto delle due caselle da riempire a sinistra, oggi ritiene davvero che l’organico rossoblù possieda risorse non ancora valorizzate appieno: e i fatti gli stanno dando ragione. In ogni caso il fatto che fin qui il tecnico si sia rivelato un moltiplicatore di valore dei suoi calciatori non deve far passare in secondo piano la sua natura di ambizioso. Chi lo conosce lo dipinge infatti come un allenatore con in testa un preciso percorso di crescita professionale. Dietro il basico «spero che domani sia meglio di oggi» si cela un uomo di calcio che punta costantemente a migliorare se stesso e la squadra che allena, e che sicuramente non si accontenterà di vivacchiare, un verbo tra i più declinati, e non solo dagli allenatori, in questi anni a Castedebole. Thiago no, punta in alto. Bravo chi lo ha scelto: ma adesso tocca assecondarlo nel progetto di crescita.