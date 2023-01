Thiago: "Nessun alibi, la Lazio ha meritato"

Poco convincente in campo, poco convincente nel post partita: la ‘prestazione’ negativa di Thiago Motta questa volta è doppia. Succede anche nelle migliori famiglie di steccare una partita. E in parte il tecnico rossoblù nel dopo gara lo ammette: "Non cerchiamo alibi per le assenze che avevamo (in attacco, ndr): la Lazio ha fatto meglio di noi e ha meritato di passare il turno". Meno accettabile la difesa ad oltranza di alcune scelte tattiche, come Orsolini a sinistra, e di certe prestazioni, come quella disastrosa di Sosa in difesa. Ma Thiago è un martello che quando s’impunta difficilmente cambia idea: "Orsolini a sinistra mi piace quando va in profondità, quando crossa, quando scambia col terzino". Tutte cose che nella notte storta dell’Olimpico deve aver visto solo Motta. Ancora più ardita la difesa dell’uruguaiano, fatta probabilmente per non affossare il morale di un ragazzo che ieri ne ha combinate più di Bertoldo: "Non sapete quanto mi piace questo ragazzo – dice Thiago –. Per il coraggio che ha, per l’attitudine che mostra sul campo, perché dopo l’errore anche stasera aveva ancora più voglia di avere la palla tra i piedi. E perché in campo parla, cosa che nell’azione del gol non hanno fatto gli altri. Sì, Sosa mi piace tantissimo e lui lo sa". Per il bene del Bologna speriamo che l’idillio non produca, nell’immediato, nuove maglie da titolare, specie in partite già di per sé abbastanza complesse. E qui, va detto, entra in gioco la forza della Lazio. "La Lazio è una buona squadra che quando fa possesso palla mette in difficoltà tutti – dice il tecnico rossoblù –. Noi abbiamo giocato una partita, per così dire, corretta: ma contro certi avversari questo non serve. Quello che serve è alzare il livello". Tra le note negative della ‘non partita’ dei rossoblù c’è stato soprattutto l’atteggiamento troppo passivo delle due fasi, difensiva e offensiva.

"Dobbiamo migliorare sull’aggressività, quando la palla ce l’hanno gli altri – ammette Motta –. E quando l’abbiamo tra i piedi dobbiamo farne un uso migliore, perché abbiamo dimostrato di poterlo fare. La verità è che ogni partita è diversa: domenica avevano fatto bene con l’Udinese, ma la squadra friulana gioca in modo diverso rispetto alla Lazio". Vabbè, succede di steccare una partita: peccato che fosse un ottavo di Coppa. Lunedì torna il campionato e, ordina Motta, "subito testa alla Cremonese". Nella sua testa, all’intervallo, c’era invece l’idea di togliere Soumaoro e non Sosa: "Sì, era un cambio programmato". E anche questa è stata una nota stonata sullo spartito.

Massimo Vitali